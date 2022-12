BP critiqué pour son projet de dépenser des milliards de plus en combustibles fossiles qu’en énergie verte

BP a été accusé de donner la priorité aux combustibles fossiles par rapport à l’énergie verte, car il prévoit de dépenser jusqu’à deux fois plus pour des projets pétroliers et gaziers que pour des investissements dans les énergies renouvelables l’année prochaine. La société FTSE 100 a affecté jusqu’à 7,5 milliards de dollars (6,2 milliards de livres sterling) à des projets pétroliers et gaziers, contre une fourchette de 3 à 5 milliards de dollars pour l’énergie verte. BP prévoit d’augmenter ses dépenses en «hydrocarbures résilients» – projets pétroliers et gaziers, de raffinage et de bioénergie – jusqu’à 1 milliard de dollars en 2023. En 2021, les dépenses en capital de l’entreprise étaient de 12,8 milliards de dollars et elle prévoyait de dépenser 14 à 15 milliards de dollars cette année, puis 14 à 16 milliards de dollars par an entre 2023 et 2025. Dans ce cadre, les investissements dans les «hydrocarbures résilients» passeront de 9 milliards de dollars en 2022 à «9 à 10 milliards de dollars par an» de 2023 à 2025, dont 7,5 milliards de dollars par an sur des projets pétroliers et gaziers. BP a l’intention d’investir 3 à 5 milliards de dollars par an dans des projets énergétiques « à faible émission de carbone » entre 2023 et 2025, pour atteindre 4 à 6 milliards de dollars par an dans la seconde moitié de la décennie. BP prévoit également de dépenser 2 à 3 milliards de dollars supplémentaires dans sa division commodité et mobilité, qui comprend ses aires de carburant et ses activités de recharge de véhicules électriques. Cependant, l’entreprise a été critiquée pour ne pas passer plus rapidement aux énergies renouvelables. “L’endroit où vous dépensez votre argent en dit long sur vos priorités”, a déclaré Mike Childs, responsable des politiques chez Friends of the Earth. “Il est étonnant qu’au milieu d’une urgence climatique, BP envisage d’investir des milliards de dollars de plus dans les combustibles fossiles qui réchauffent la planète que dans les énergies renouvelables propres et vertes.” BP a accumulé des bénéfices exceptionnels cette année après une hausse des prix de gros du gaz, alimentée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les entreprises énergétiques ont averti qu’une taxe exceptionnelle sur leurs bénéfices pourrait nuire aux investissements dans l’énergie verte. Cependant, le chef de BP, Bernard Looney, a admis qu’il n’y avait aucun investissement au Royaume-Uni qu’il ne ferait pas si une taxe exceptionnelle était mise en place. Une taxe sur les opérateurs pétroliers et gaziers de la mer du Nord a ensuite été introduite par Rishi Sunak, et surnommée la « prélèvement Looney ». Looney a tenté de renforcer les références vertes de BP depuis sa prise de fonction en février 2020, se fixant pour objectif de rendre l’entreprise nette zéro d’ici « 2050 ou avant ». La société de 86 milliards de livres sterling a déclaré que les investissements dans le pétrole et le raffinage en amont doivent être amortis en moins de 10 ans, tandis que les projets gaziers doivent être amortis en 15 ans. “Ce cadre de capital ciblé et discipliné, associé à une mine d’opportunités d’investissement attrayantes dans le pétrole et le gaz, devrait maximiser les rendements”, a déclaré la société dans son rapport annuel. Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin

Dans une enquête majeure sur les «bombes au carbone», le Guardian a rapporté en mai que les majors pétrolières et gazières planifiaient des dizaines de vastes projets qui menacent de briser l’objectif climatique de 1,5 ° C.

Le chancelier, Jeremy Hunt, a durci le mois dernier la taxe exceptionnelle sur les sociétés pétrolières et gazières de la mer du Nord. Cependant, il comprend une allocation d’investissement pour les nouveaux projets.

“Le gouvernement doit cesser de flatter les géants des combustibles fossiles avec sa faible taxe sur les bénéfices exceptionnels”, a déclaré Childs. « Les ministres devraient augmenter le taux et combler l’échappatoire qui encourage les entreprises à investir davantage dans le gaz et le pétrole. Plus de gaz et de pétrole conduira à plus de chaleur extrême et d’incendies de forêt dévastateurs, d’inondations et de tempêtes que nous avons vus en 2022. »

BP a dépensé plus de 800 000 £ en publicités d’influence sur les réseaux sociaux au Royaume-Uni qui défendent les investissements de l’entreprise dans l’énergie verte plus tôt cette année.

Le co-chef du parti vert Adrian Ramsay a déclaré: «Malgré le greenwash que nous voyons de la part de ces géants des combustibles fossiles, il est clair qu’ils restent déterminés à gagner autant d’argent que possible grâce au pétrole et au gaz, et sont prêts à nous envoyer tous en enfer. une charrette à bras dans le processus.

« Maintes et maintes fois, ces entreprises nous ont montré qu’elles ne sont pas disposées à modifier leurs actions en fonction de ce que la science exige, il est donc vital que les gouvernements interviennent et fassent le nécessaire pour nous donner les meilleures chances possibles de protéger l’environnement. pour nous-mêmes et les générations futures.

BP a déclaré qu’il s’attendait à ce que les dépenses dans des projets non pétroliers et gaziers – y compris les investissements dans les énergies renouvelables, l’hydrogène et la bioénergie – atteignent plus de 40% de son investissement total d’ici 2025 et environ 50% d’ici 2030.

En octobre, il a acheté la société américaine de biogaz Archaea Energy pour 3,3 milliards de dollars plus 800 millions de dollars de dette. Looney devrait faire le point sur les plans d’investissement de BP en février. La société prévoit de dépenser 18 milliards de livres sterling au Royaume-Uni d’ici la fin de 2030.