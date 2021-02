LONDRES – Le géant de l’énergie BP a annoncé mardi une perte nette annuelle plus faible que prévu, après 12 mois tumultueux au cours desquels l’industrie mondiale du pétrole et du gaz a été confrontée à un torrent de mauvaises nouvelles.

La société pétrolière et gazière basée au Royaume-Uni a enregistré une perte de coûts de remplacement sous-jacente en année pleine, utilisée comme indicateur du bénéfice / perte net, de 5,7 milliards de dollars. Cela par rapport à un bénéfice net de 10 milliards de dollars pour l’exercice 2019.

Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à une perte nette de 4,8 milliards de dollars en année pleine.

BP a également enregistré un bénéfice net de 115 $ au quatrième trimestre millions, manquant les attentes des analystes de 285,5 millions de dollars.

Les résultats de l’entreprise interviennent alors que les sociétés énergétiques tentent de prouver aux investisseurs qu’elles ont acquis une assise plus stable grâce à des prix plus élevés des matières premières.

L’industrie pétrolière et gazière a été mise en chute libre l’année dernière, alors que la pandémie de coronavirus a coïncidé avec un choc de demande historique, la baisse des prix des produits de base, l’évaporation des bénéfices, des réductions de valeur sans précédent et des dizaines de milliers de suppressions d’emplois. Elle deviendra probablement connue comme la pire année de l’histoire des marchés pétroliers, a déjà déclaré le chef de l’Agence internationale de l’énergie.

Les plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde cherchent maintenant à y mettre fin, pointant plutôt la perspective d’un rebond économique en 2021 et espèrent une reprise de la demande de carburant dans les mois à venir.

Les actions de BP sont en hausse de plus de 6% depuis le début de l’année, après avoir chuté de près de 46% l’an dernier.