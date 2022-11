BP annonce un rachat d’actions de 2,5 milliards de dollars après l’envolée de ses bénéfices

Londres

CNN Affaires

—



Les bénéfices de BP ont plus que doublé au troisième trimestre de l’année, prolongeant une série de bénéfices exceptionnels pour les plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde, ce qui s’ajoutera aux appels croissants en Grande-Bretagne et aux États-Unis pour des impôts plus élevés sur les bénéfices exceptionnels.

La société énergétique basée au Royaume-Uni a enregistré un bénéfice sous-jacent de 8,15 milliards de dollars entre juillet et septembre., comparativement à 3,3 milliards de dollars il y a un an. Les bénéfices ont été dopés par des résultats “exceptionnels” dans le commerce du gaz, a déclaré BP dans un communiqué mardi.

Le résultat signifie que Big Oil – BP (BP), Shell, Total (TOT) Energies, ExxonMobil et Chevron (CVX) – a réalisé plus de 58 milliards de dollars de bénéfices pour le seul troisième trimestre. Les revenus records surviennent alors qu’un nombre croissant de ménages en Europe et en Amérique du Nord sont pressés par une inflation élevée depuis des décennies, entraînée par la montée en flèche des factures énergétiques et alimentaires.

Les actionnaires, quant à eux, en profitent généreusement. BP a déclaré qu’il utiliserait l’excédent de trésorerie pour racheter des actions d’une valeur de 2,5 milliards de dollars, portant le total des rachats d’actions cette année à 8,5 milliards de dollars. Shell a dépensé 18,5 milliards de dollars en rachats d’actions cette année et a versé de juteux dividendes en plus de cela.

“Nous restons concentrés sur la résolution du trilemme énergétique – une énergie sûre, abordable et à faible émission de carbone”, a déclaré le PDG de BP, Bernard Looney, dans un communiqué. “Nous fournissons le pétrole et le gaz dont le monde a besoin aujourd’hui, tout en investissant pour accélérer la transition énergétique”, a-t-il ajouté.

Les sociétés énergétiques ont enregistré des bénéfices records cette année grâce à la flambée du pétrole et prix du gaz naturel liés à la guerre de la Russie en Ukraine.

La semaine dernière, Shell a annoncé un bénéfice de plus de 30 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de l’année, soit 58 % de plus qu’il n’a enregistré pour l’ensemble de 2021, tandis qu’ExxonMobil a établi un record de bénéfices pour le deuxième trimestre consécutif.

L’ensemble de revenus sans précédent alimente les appels renouvelés en Grande-Bretagne et aux États-Unis pour des taxes exceptionnelles sur les sociétés énergétiques afin d’aider les ménages qui ont du mal à payer des factures croissantes.

Lundi, le président Joe Biden a accusé les entreprises énergétiques de “profiter de la guerre” et a déclaré que si elles n'”agissaient pas au-delà de leur intérêt personnel étroit” et “donnaient une pause au peuple américain”, elles paieraient “une taxe plus élevée sur leurs bénéfices excédentaires”. et faire face à des restrictions plus élevées.

Biden n’a pas explicitement approuvé une taxe sur les bénéfices exceptionnels et les détails de ce qu’il envisagerait resteront probablement vagues, mais les principaux démocrates du Congrès ont poussé différentes propositions de taxes sur les bénéfices exceptionnels ciblant les compagnies pétrolières pendant plus d’un an.

Au Royaume-Uni, Ed Miliband, porte-parole du Parti travailliste d’opposition sur le changement climatique, a déclaré le Twitter que les bénéfices de BP sont des “preuves accablantes” de l’échec du parti conservateur au pouvoir à prélever “une véritable taxe sur les bénéfices exceptionnels”.

Miliband a déclaré la semaine dernière que le gigantesque bénéfice trimestriel de Shell était “une preuve supplémentaire que nous avons besoin d’une taxe sur les bénéfices exceptionnels pour que les sociétés énergétiques paient leur juste part”.

Le gouvernement britannique a introduit une taxe de 5 milliards de livres sterling (5,8 milliards de dollars) sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières en mai, mais a jusqu’à présent rejeté les appels à la prolonger, bien que le ministre des Finances Jeremy Hunt ait déclaré qu’il n’était pas opposé en principe et que rien n’est hors de la table. Les gouvernements de l’UE, d’autre part, ont convenu d’une taxe exceptionnelle en septembre qui, espèrent-ils, rapportera 140 milliards de dollars.

Le PDG de Shell, Ben Van Beurden, qui quittera ses fonctions à la fin de cette année, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que l’industrie devrait dialoguer avec les responsables pour s’assurer que ces taxes sont bien conçues.

“Nous devons nous préparer et accepter que notre industrie soit examinée pour augmenter les impôts afin de financer les transferts à ceux qui en ont le plus besoin en ces temps difficiles”, a-t-il déclaré.

BP a déclaré qu’il s’attend à ce que les prix du pétrole restent élevés au quatrième trimestre en raison de la récente réduction de l’offre de l’OPEP+ et de “l’incertitude persistante associée aux exportations de pétrole russe”. Il s’attend également à ce que les prix du gaz restent “élevés et volatils” en raison d’un manque d’approvisionnement en Europe “avec des perspectives fortement dépendantes des flux de gazoducs russes ou d’autres perturbations de l’approvisionnement”.

Saudi Aramco, la plus grande société pétrolière et gazière au monde, a enregistré mardi un gain de 39% sur un an de son bénéfice au troisième trimestre à 42,4 milliards de dollars.

“Alors que les prix mondiaux du pétrole brut au cours de cette période ont été affectés par l’incertitude économique persistante, notre vision à long terme est que la demande de pétrole continuera de croître pendant le reste de la décennie étant donné le besoin mondial d’une énergie plus abordable et plus fiable”, a déclaré le PDG Amin H. , a déclaré Nasser dans un communiqué.

– Phil Mattingly, Betsy Klein, Nikki Carvajal et Maegan Vazquez ont contribué au reportage.