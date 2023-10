Le géant pétrolier devenu amateur d’énergie propre, BP, a annoncé cette semaine qu’il allait acquérir pour 100 millions de dollars de matériel de recharge rapide Tesla DC doté du connecteur North American Charging Standard (NACS) pour un déploiement au sein de son réseau de recharge BP Pulse EV. Selon BP, cette annonce marque la première fois que du matériel propriétaire Tesla sera acheté et déployé sur un réseau de recharge tiers et pourrait faire de BP un ​​acteur beaucoup plus précieux dans le paysage de recharge des véhicules électriques du futur.

BP Pulse – la branche énergies propres et alternatives de la compagnie pétrolière – exploite actuellement environ 28 points de recharge rapide publics en courant continu aux États-Unis, avec chacun environ deux à trois connexions CCS et ChaDeMo. (C’est selon Le propre outil de localisation de BPce qui n’inclut pas ses déploiements à l’échelle commerciale ou B2B.) C’est peu de choses par rapport aux géants actuels de la recharge de véhicules électriques. Électrifier l’Amériqueles 3 500 ports de charge rapide DC, EVallerc’est 2 600 ports, Borne de recharge à environ 2 000 et, bien sûr, Tesla elle-mêmeavec plus de 20 000 ports de charge rapide CC dans tout le pays.

j’ai passé plus d’une décennie à évaluer les véhicules électriques et en interviewant des experts et des ingénieurs en matière d’automobile et de matériel de recharge, mais comme c’est la première fois qu’un tiers déploie du matériel Tesla, je n’ai pas d’estimation précise du nombre de bornes de recharge que les 100 millions de dollars de BP Pulse obtiennent. Le Commission de l’énergie de Californie une estimation d’environ 104 000 $ par installation de quatre chargeurs nous donne une estimation d’environ 1 000 chargeurs, mais ces calculs simples ne tiennent pas compte des différents coûts/incitations par État ou de l’économie d’échelle pour un déploiement d’une telle envergure. . Cela nous permet de savoir à quel point cette poussée initiale de BP Pulse pourrait être sérieuse.

BP Pulse a une présence beaucoup plus importante en Europe et au Royaume-Uni. PA

BP Pulse maintient une présence européenne beaucoup plus importante, où se trouve la part du lion de ses 27 000 bornes de recharge de niveau 2 et DCFC, mais cet investissement dans le matériel NACS, qui n’a vraiment de sens qu’ici en Amérique du Nord, laisse entendre que le vieux British Petroleum est se prépare à une empreinte de recharge de véhicules électriques beaucoup plus importante aux États-Unis. En effet, BP Pulse poursuit en déclarant qu’elle prévoit « d’investir jusqu’à 1 milliard de dollars dans la recharge des véhicules électriques aux États-Unis d’ici 2030 ».

(Bien entendu, le conglomérat pétrolier et gazier prévoit de continuer à dépenser entre 14 et 18 milliards de dollars par an en combustibles fossiles au cours de la même période.)

Ce que cela signifie pour les conducteurs Tesla et non Tesla

La nouvelle fait partie d’une vague de constructeurs automobiles annonçant avec audace le passage du port de recharge CCS actuel au port NACS de Tesla pour les futurs véhicules arrivant vers 2025. Mais avant de jeter votre bien-aimé EV équipé du CCS à la poubelle, sachez que le Tesla de BP Pulse Les stations d’origine seront dotées de l’adaptateur NACS vers CCS intégré « Magic Dock » de Tesla pour une recharge ultra-rapide jusqu’à 250 kW et avec presque tous les véhicules électriques en circulation aujourd’hui.

Beaucoup de bruit a été fait à propos du commutateur NACS, mais la réalité est que l’adoption par Tesla de protocoles et de normes de charge compatibles CCS derrière son port de forme différente (une décision fortement encouragée par régulateurs dans l’UE) est ce qui a permis à d’autres constructeurs automobiles de faire le changement. En fait, tous les constructeurs automobiles qui ont annoncé de futurs véhicules électriques équipés du NACS ont également déclaré que leur flotte CCS actuelle serait également compatible avec un adaptateur relativement peu coûteux, qui devrait commencer à arriver chez les concessionnaires. Tesla et des tiers tels que Lectron l’année prochaine.

L’année dernière, BP Pulse a annoncé son intention de construire d’énormes Recharge Gigahub EV emplacements dans des zones à fort trafic aux États-Unis. PA

Plus d’infrastructures de recharge et plus d’options de recharge rapide, en particulier à proximité des autoroutes, sont une bonne chose pour les conducteurs de véhicules électriques, quelle que soit la connexion utilisée par leur voiture. Ironiquement, les stations-service sont, à bien des égards, l’endroit idéal pour les chargeurs de véhicules électriques. Ils sont généralement idéalement situés dans des zones à fort trafic, souvent juste à côté des autoroutes. Ils disposent également généralement de commodités telles que de la nourriture, des magasins, des toilettes, des stations de gonflage des pneus, des nettoyeurs de vitres et des lave-autos. Plus important encore, les stations-service disposent généralement de personnel, ce qui peut faciliter grandement le signalement et la réparation du matériel cassé et améliorer la sécurité. Après m’être retrouvé à plusieurs reprises à recharger pendant une demi-heure dans un terrain sombre et vide au milieu de nulle part, la perspective d’une borne de recharge bien éclairée et dotée de personnel avec des collations ressemble à une oasis – même si je dois le faire. partagez-le avec mes voisins alimentés au pétrole.

Les stations BP Pulse devraient se retrouver dans BP, Amoco, AMPM et d’autres stations-service appartenant à BP, centres de voyage et sites de recharge à grande échelle « Gigahub » dès 2024, les premiers sites apparaissant à Houston, Phoenix, Los Angeles. Angeles, Chicago et Washington, DC. Les utilisateurs pourront trouver leur station la plus proche dans l’application BP Pulse ainsi que dans l’interface utilisateur et les applications du véhicule Tesla.