BOZICH | Wake Forest met Louisville en déroute 90-65 alors que la défense des Cards ne se présente pas | Des sports

LOUISVILLE, Ky. (WDRB) — Lorsque Kenny Payne jouait pour Denny Crum dans l’équipe masculine de basket-ball de l’Université de Louisville, Crum s’est assuré qu’un message de deux mots était thermocollé à l’arrière du short d’entraînement des Cardinals :

LA DÉFENSE GAGNE.

Lors de leurs six défaites dans l’Atlantic Coast Conference cette saison, l’équipe de Payne a connu le revers du message signature de Crum :

AUCUNE DÉFENSE N’EST ANNULÉE.

Les Cardinals ont perdu pour la sixième fois en sept matches de championnat samedi après-midi contre Wake Forest au Joel Coliseum de Winston-Salem, Caroline du Nord. Le score final était de 90-65 – et cela ne semblait pas si serré. Il ne semble certainement pas que les deux équipes aient joué avec la même agressivité et la même urgence.

“Il n’y a aucune excuse”, a déclaré Payne. “En fin de compte, nous devons sortir et performer. Nous devons sortir et jouer en nous battant. Vraiment, nous devons sortir et défendre.

“Le problème, c’est que si nous permettons à une équipe de tirer le ballon comme ça, vous ne gagnerez pas. Et s’ils font 18 trois, vous voyez ce qui se passe, vous allez perdre par 20 ou plus.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que ses joueurs manquaient de l’esprit de compétition dont ils ont fait preuve contre Miami, l’État de Caroline du Nord ou la Caroline du Nord, Payne n’a pas été en désaccord.

“Cela ne fait aucun doute”, a-t-il déclaré. “Je pense que parfois les jeunes ont l’impression que je n’ai pas besoin de faire les choses tôt le matin, à midi.

“Ce n’est pas une excuse. J’ai l’impression que lorsque vous passez entre ces lignes, vous devez rivaliser. Vous devez vous battre. Vous devez savoir contre qui vous jouez. Vous devez savoir que c’est une guerre. et l’équipe contre laquelle vous jouez est plutôt bonne.”

Quelqu’un doit sortir une paire de ces vieux shorts d’entraînement et appliquer le message simple de Denny Crum. Wake faisait ce qu’il voulait faire chaque fois que les démons diacres voulaient le faire.

Il n’y avait aucun mystère dans la lutte de Louisville. L’effort défensif des Cards était de 40 minutes de Oh, bien.

Les Demon Deacons ont réussi des tirs consécutifs à trois points à quatre reprises. En une seule séquence, alors que Wake augmentait son avance de 16-14 à 28-16, Wake a réussi quatre tirs consécutifs à distance. Le Wake le plus long sans faire de trois a duré six minutes à la fin de la seconde mi-temps, après que les Demon Deacons aient pris l’avantage, 78-52.

Notez qu’il s’agit de la quatrième défaite de l’ACC où Louisville a accordé 83 points ou plus. Lors de leurs six défaites contre l’ACC, les Cards ont accordé une moyenne de 83,3 points. C’est un chemin direct vers un bilan global de 6-12 et de 1-6 dans l’ACC.

Tre White en a marqué 17 tandis que Mike James en a marqué 16 pour les Cards.

En première mi-temps, les Cards n’auraient pas pu faciliter la tâche des Demon Deacons. Ils n’ont pas fait pression sur les manieurs de ballon. Ils ont trop aidé les tireurs. Ils n’ont pas pu tourner assez rapidement pour défendre la passe supplémentaire.

Ils avaient l’air confus parce qu’ils étaient confus.

Payne a déclaré que le problème était que le plan défensif des Cards consistait à changer de défenseur lorsque Wake effectuait des dribbles ou utilisait des écrans de balle. Au lieu de suivre le plan, deux défenseurs de l’U de L sont restés systématiquement avec le porteur du ballon, laissant un autre joueur libre. Wake a trouvé l’homme ouvert. L’homme ouvert n’a pas manqué.

Cela ne peut pas arriver. Mais cela a duré 40 minutes. Cela devait être corrigé pendant un temps mort et non pendant une séance de cinéma hors journée.

Voici à quoi ressemble une attaque presque parfaite : Wake a enregistré une moyenne absurde de 1,6 points par possession en première mi-temps et de 1,32 points par match pour le match. 1,0 est considéré comme moyen. 1.2 est excellent. 1,6 est légitimement absurde, une pure confirmation statistique que l’équipe adverse n’offre pas une résistance suffisante.

Wake a retourné le ballon une fois en 32 possessions en première mi-temps et seulement 8 fois en 69 possessions pour le match.

Au cours des 20 premières minutes, six joueurs de Wake ont réussi au moins un tir à distance. En tant que groupe, Wake a réussi 10 des 19 tirs à trois points. Louisville en a tenté trois. Cela a fait zéro. Être dominé 30 à 0 à distance est (remplissez le vide).

À la fin du match, les chiffres de la ligne des trois points étaient tout aussi alarmants :

Louisville a réalisé 2 sur 11. Wake a réalisé 18 sur 35, le plus grand nombre de tirs à trois points réalisé par une équipe de l’ACC cette saison.

Je m’excuse de me répéter, mais une vérité sur le basket-ball est incontournable :

Il faut faire les trois. Ou défendez les trois.

Choisissez-en un. Les très bonnes équipes font les deux. Les équipes qui ne font ni l’un ni l’autre ont du mal.

Louisville a terriblement eu du mal samedi.

Le séjour de 5 jours de Louisville en Caroline du Nord s’est terminé. Ils reviendront au KFC Yum! Centre pour leurs deux prochains – mardi à 19 heures contre Duke puis samedi prochain à midi contre Virginia.

Si la défense continue de ne pas se montrer, ce ne sera pas joli.

