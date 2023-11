BOZICH | Louisville survit à la Virginie, 31-24, se rapprochant du match pour le titre de l’ACC | Des sports

LOUISVILLE, Ky. (WDRB) – Ce que Louisville ne voulait pas, c’était que le match de Virginie devienne un autre Pittsburgh – une défaite inexplicable dans un match que l’univers s’attendait à ce que les Cardinals gagnent.

Exhaler.

Bouleversement évité.

Louisville 31, Virginia 24, une victoire à 7 points aussi difficile que n’importe quelle victoire à 7 points peut l’être.

“De toutes nos victoires, je suis probablement la plus fière de notre équipe, plus que n’importe laquelle d’entre elles”, a déclaré l’entraîneur de l’Université de Los Angeles, Jeff Brohm.

Pour une équipe désormais 9-1 au total et 6-1 dans la Conférence de la côte atlantique, c’était déroutant. Cela ne rapportera aucun point de style aux sceptiques. Il a été entaché par trop de pénalités, un échappé, un panier manqué et des passes manquées.

Virginia a intercepté une passe de Jack Plummer et l’a renvoyée pour un touché. Un groupe de fans de l’Université de Los Angeles a effectivement hué. Une partie des 44 628 supporters sont partis avant la fin du match. Dabo Swinney qualifierait ce comportement de fan de légitime.

“Ce n’était pas joli du tout”, a déclaré Plummer.

En baisse de 21-14 au début du quatrième quart-temps, Louisville s’est ressaisie avec 17 points pour la victoire. Plummer a trouvé Ahmari Huggins-Bruce en plein essor avec une passe de touché parfaite de 52 verges.

Isaac Guerendo a réalisé le touché gagnant, passant à travers un modeste trou sur le côté droit. Il a parcouru 73 yards en 12 secondes fulgurantes.

“Je pense que c’est le signe d’une bonne équipe que d’être capable de gagner quand les choses ne vont pas comme vous le souhaitez”, a déclaré Plummer. “Il suffit de le vider et de trouver un moyen de gagner. Je pense que c’est une autre étape pour nous.”

La vérité est que le résultat n’est même pas le développement le plus significatif de la soirée. Pas après que le demi-arrière de Virginie Perris Jones ait quitté le L&N Cardinal Stadium sur une civière à destination de l’hôpital universitaire avec moins d’une minute à jouer au troisième quart.

Jones est tombé et est resté allongé, immobile et apparemment inconscient sur le gazon après avoir baissé la tête et être entré en collision avec le sécurité de l’Université de Los Angeles, Cam’Ron Kelly, un ami qui s’est entraîné avec Virginia au printemps dernier avant son transfert à Louisville.

Après avoir capté une passe douce dans le plat droit puis tourné vers le bas du terrain, Jones a tâtonné sur la collision. Son coéquipier, Malik Washington, a récupéré le ballon et a couru 42 verges pour un touché.

Cela a donné à Virginia 21 points consécutifs au troisième quart et une avance de 21-14. Mais les entraîneurs et les médecins des deux équipes se sont précipités sur le terrain pour s’occuper de Jones avant que Washington n’atteigne la ligne de but. C’était plus qu’un coup dur et méchant.

“Je suppose qu’il a peut-être baissé la tête ou essayé de descendre, et je suis allé aussi bas, et c’était une collision”, a déclaré Kelly. “Et je suppose que le ballon est sorti aussi. C’est arrivé et je prie simplement pour lui.

“Je lui ai dit ma paix alors qu’il était sur la civière, rien que de l’amour pour lui et lui souhaiter un prompt rétablissement.”

Le stade est devenu aussi calme qu’une bibliothèque lorsque Jones est resté sur le gazon pendant plus de 10 minutes. Jones est un senior de sixième année que certains appellent l’homme de la renaissance de l’équipe.

Il joue de la guitare. Il écrit de la poésie. Jones a joué un rôle important dans la guérison au sein du programme de Virginie, qui a connu une tragédie la saison dernière après que trois joueurs de football ont été tués par balle sur le campus. Le premier anniversaire de cette horreur sera lundi.

La nouvelle de la soirée est arrivée 45 minutes après le match lorsque deux sources de l’Université de Louisville ont déclaré que la nouvelle de l’hôpital était que Jones était alerte et physiquement réactif.

Lors d’une soirée où Louisville devait gagner par 20,5 points (leur plus grand écart de points contre un adversaire FBS cette saison), les Cardinals ne ressemblaient pas à une équipe qui appartient au match de championnat de la Conférence de la côte atlantique, sauf en refusant de disparaître après le départ de Virginia. devant.

Et cet élément – ​​le match pour le titre de l’ACC – devient maintenant le sujet de discussion car Brohm emmènera son équipe à Miami dans une semaine à partir de samedi (18 novembre), en position de s’assurer une place en finale de l’ACC contre Florida State.

Une défaite en Caroline du Nord contre Duke samedi soir placerait également les Cardinals dans le match pour le titre, mais de toute façon, seul Louisville peut arrêter Louisville maintenant.

Virginia a failli y arriver. Mais l’équipe de Brohm l’a compris au cours des 15 dernières minutes. Ils ont accordé leur premier touché en plus de 163 minutes (2 1/2 matchs) 11 minutes après le début du troisième quart.

Puis Plummer a lancé le choix six. Puis Virginia a marqué après avoir récupéré le fumble de Jones. Mais au quatrième quart-temps, les Cards ont roulé à 187 verges et 17 points après avoir réussi seulement 14 points et 236 au cours des trois premiers quarts.

“Nous avons eu quelques semaines où tout s’est bien passé et où nous avons joué du mieux que nous pouvions”, a déclaré Brohm. “Bien sûr, c’est ce que vous essayez toujours de faire…

“… mais je suis fier que nos gars s’accrochent quand les choses n’allaient pas dans notre sens, jouent jusqu’au bout et trouvent un moyen de réaliser suffisamment de gros jeux pour gagner et obtenir quelques arrêts à la fin.

“C’est vraiment comme ça que fonctionne le football.”

Les Cards ont 9 jours pour guérir avant d’affronter les Hurricanes, qui ont une fiche de 6-3 mais ont perdu 3 de leurs 5 derniers.

Miami a battu Texas A&M et Clemson mais a perdu contre la Caroline du Nord ainsi que contre deux équipes battues par Louisville – Georgia Tech et North Carolina State. Miami joue au n ° 4 de l’État de Floride samedi.

Copyright 2023 Médias WDRB. Tous droits réservés.