BOZICH | De retour du gouffre, Louisville survit à l’UMBC, 94-93 | Des sports

LOUISVILLE, Ky. (WDRB) — La consternation était le mot du jour pour l’équipe masculine de basket-ball de l’Université de Louisville.

Pas d’anticipation – comme dans l’anticipation grandissante du début d’une nouvelle saison.

Pas d’exaltation – comme dans les jours heureux étaient en route pour les cardinaux.

Non, le mot était certainement consternation – tout comme il y avait une immense consternation que Louisville ferait mieux de ne pas perdre ce match d’ouverture contre l’UMBC, de la même manière que les Cardinals ont perdu leur dernier match hors-concours contre Kentucky Wesleyan la semaine dernière ou ont perdu 28 fois au cours de l’oubliable saison 2022-23.

Cela ne peut pas arriver.

Le ciel était déjà tombé. Maintenant, le sol s’effondrerait aussi.

À la fin du match, le mot du jour pour les Cardinals était… je ne sais pas… expirer… survivre… miracle.

Un an après que Louisville ait ouvert sa saison en perdant d’un seul point contre Bellarmine, Wright State et Appalachian State, les Cards ont trébuché sur un déficit de 13 points – puis se sont ralliés pour vaincre l’UMBC (Maryland-Baltimore County), 94-93, au KFC Miam! Centre lundi soir devant une foule annoncée de 11 010 personnes qui sont passées de la consternation à la célébration.

“Nous avions besoin de cette victoire”, a déclaré l’entraîneur de l’Université de Los Angeles, Kenny Payne. “Et nous en avions besoin pour ces gars dans le vestiaire.

“Pour moi, m’asseoir ici et parler de stratégie et de ceci et cela… ils se sont battus pour la victoire. Et ils ont remporté la victoire. Ce n’était pas joli mais nous avons exécuté (en seconde période).”

“C’en est un”, a déclaré l’ancien cardinal Billy Thompson qui s’est envolé de Miami pour soutenir Payne, son ami et coéquipier de l’équipe du championnat NCAA 1986 des Cards. “C’est comme ça qu’on construit la confiance, en revenant pour gagner des matchs comme celui-ci.”

Ils l’ont gagné sur un dunk de JJ Traynor après un vol vicieux de Tre White sous le panier de Louisville. Un lancer franc manqué par Khydarius Smith de l’UMBC l’a rendu officiel après que les officiels aient semblé manquer un chiffre d’affaires de l’UMBC le long de la ligne de fond.

Alors que le match était à égalité à 92, les Blancs ont crépité sur l’aile droite. Il a été coupé au fond de court. Au lieu de chercher un coéquipier, White a forcé un tir de la main gauche avec 11 secondes à jouer. Il a raté.

Franck Emmou de l’UMBC semblait avoir le rebond, mais White s’est penché sur lui pour l’enlever. En tombant hors des limites, White a renvoyé le ballon vers le but. Traynor a attrapé son prix et l’a claqué, le septième et dernier dunk des Cards de cette folle soirée.

Payne a déclaré que son équipe travaillait sur ce jeu, en lançant le ballon près du bord, tous les jours à l’entraînement.

Débâcle évitée.

Le score de la boîte a fourni de nombreuses preuves que Louisville était en difficulté légitime contre une équipe en reconstruction choisie pour terminer septième de la Conférence Amérique de l’Est.

L’UMBC a réalisé près de 51 % de ses tentatives de placement. Les visiteurs ont réussi 11 des 21 tirs à distance, devançant Louisville 33 à 6 depuis la ligne des 3 points.

Les Cards ont conduit le ballon avec confiance, mettant l’UMBC en difficulté tout en obtenant 17 tentatives de lancers francs supplémentaires. Mais l’équipe de Payne n’a pas réussi à prendre l’avantage total, ne réalisant qu’un score de 61,5 % (24 sur 39) sur la ligne.

“J’aime le fait que nous les ayons mis en difficulté”, a déclaré Payne. “J’aime le fait que nous ayons tiré beaucoup de lancers francs. Je déteste le fait que nous ayons raté beaucoup de lancers francs. Que se passe-t-il si nous effectuons encore 8 lancers francs.”

Louisville n’a mené que 8 minutes et 37 secondes.

Alors, comment les Cards ont-ils gagné ?

Créditez la persévérance de Mike James. Créditez-lui son premier double-double en carrière – 25 points et 10 rebonds. Il a été imperturbable sur la ligne des lancers francs, réalisant 13 sur 14.

“Je le dis tout le temps, mais si vous aviez huit Mike James, vous ne perdriez pas”, a déclaré Payne. “Sa volonté. Son combat. Il ne s’agit pas de son talent. Il s’agit de son éthique de travail. Son professionnalisme. Son arrivée chaque jour en se battant, en se battant pour s’améliorer.”

Traynor en avait 13, le meneur de première année Ty-Laur Johnson en a marqué 12 tandis que Tre White et Skyy Clark en ont tous deux marqué 11. Brandon Huntley-Hatfield a amélioré sa lamentable performance contre Kentucky Wesleyan en contribuant 10 rebonds.

Je ne suis pas sûr du mot du soir à la mi-temps. Je sais seulement que c’est un mot qui n’a pas sa place dans cette colonne.

Lors d’une soirée où le programme rendait hommage à l’entraîneur du Temple de la renommée, Denny Crum, l’équipe de Payne n’a pas fait la seule chose que les équipes de Crum ont toujours bien fait : défendre.

L’UMBC a pris une avance de 13 points en marquant sur huit possessions consécutives. Cinq étaient des lay-ups. L’une était une tentative à 3 points. Deux étaient des tirs sautés. Les visiteurs tiraient à près de 60 % pendant une grande partie de la mi-temps.

Payne a donné une conférence sur l’intensité défensive à la mi-temps. Tout comme l’ancien meneur du Cardinal Peyton Siva, qui a attendu à l’extérieur des vestiaires et a rassemblé les joueurs.

“Il a dit de jouer cette mi-temps comme c’était le cas pour le reste de la saison”, a déclaré James. “J’ai vraiment pris ça à cœur. J’avais l’impression que les gars prenaient ça à cœur…

“… jouez comme si c’était votre dernier match et la seconde mi-temps va dicter le reste de votre saison.”

Leur défense a repris du poil de la bête en seconde période. Leur attaque aussi. UofL a sauté sur UMBC, marquant 12 des 14 premiers points après la cérémonie de la mi-temps qui a honoré Crum.

Mais l’avance disparaît en 23 secondes.

L’avance n’est revenue pour rester que dans les 7 dernières secondes.

Louisville retournera sur son terrain pour affronter Chattanooga vendredi soir, dans ce qui devrait être le plus difficile de ses trois matchs à domicile pour débuter cette saison.

“Nous n’allons pas rester invaincus”, a déclaré Payne. “Mais nous allons vous montrer, espérons-le, avec notre caractère et notre éthique de travail, que cela va dans la bonne direction.”

