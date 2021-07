Apparemment, l’histoire de trois amis, Tre, Ricky et Doughboy, qui ont grandi dans le centre-sud de Los Angeles, montrait comment la suprématie blanche avait créé les conditions qui ont abouti à des quartiers dévastés par la criminalité et, finalement, la violence. Peu de Blancs sont présentés dans le film, mais l’impact de la blancheur sur la vie des Noirs imprègne l’écran.

Cela est évident lorsque Tre (Cuba Gooding Jr.) interagit avec les meilleurs de Los Angeles. Enfant, il voit comment même un policier noir ne prend pas au sérieux son père, Furious (Laurence Fishburne), lorsqu’il signale une effraction à domicile ; lorsque Tre est plus âgé, le même officier tire une arme sur lui lors d’un contrôle routier de routine. Il apprend rapidement que les flics ne sont là pour ni le protéger ni le servir lui ou ses voisins. Ce que Singleton nous montre sur la relation entre la police et les résidents noirs est peut-être bien compris maintenant, mais à l’époque, il était rare que le point de vue de la communauté noire sur la police soit aussi bien incarné par Hollywood. On m’a toujours appris à me méfier des officiers en tant que jeune Noir, mais c’était l’une des premières fois que je voyais la raison de cette peur à l’écran dans un grand film américain.