Paul Ince s’est assis avec Sky Sports News dans le cadre d’une série spéciale Boys of 96 pour revivre ses souvenirs de cet été, y compris l’emblématique « célébration de la chaise de dentiste » de Paul Gascogine et un verre sournois avec Rod Stewart dans son pub local.

L’équipe d’Angleterre était sous une pression intense cet été-là après avoir fait la une des journaux lors d’un voyage d’avant-tournoi à Hong Kong pour un voyage rempli d’alcool dans une boîte de nuit, célèbre pour son personnel de bar versant de l’alcool dans la bouche de leurs clients alors qu’ils étaient dans un chaise de dentiste.

Mais Gascoigne, qui a été critiqué pour ses singeries, s’est racheté contre l’Écosse avec son but assurant une victoire 2-0 et sa célébration est ensuite entrée dans l’histoire.

Image:

Célébration de la chaise de dentiste de Paul Gascoigne contre l’Ecosse



Avance rapide de 25 ans et l’Angleterre affronte l’Écosse lors de son deuxième match de groupe de l’Euro 2020 dans un match également joué à Wembley.

Dans le cadre d’un spécial Garçons de 96 ans séries, Sky Sports News Le journaliste Mark McAdam a pour mission de parler à chaque membre de l’équipe de 22 joueurs de l’Euro 1996.

Il voyagera à travers le pays dans une camionnette entièrement électrique à la recherche de tout le monde, de David Seaman à Alan Shearer, avant une réunion de toute l’équipe.

Rappelant ses expériences de cet été-là, Ince décrit la relation difficile que l’équipe d’Angleterre entretenait avec la presse avant le tournoi à la suite de ce voyage malheureux à Hong Kong.

« Nous sommes revenus de Hong Kong, et évidemment nous savons ce qui s’est passé à Hong Kong », a déclaré Ince. Sky Nouvelles sportives.

« Hong Kong était l’une de ces choses où nous voulions nous laisser aller, nous étions des footballeurs, nous étions autorisés à sortir le soir et à prendre quelques verres. Écoutez, je ne pensais pas que la chaise de dentiste était une grosse affaire, Je ne l’ai vraiment pas fait, c’était juste des gens qui rigolaient.

« Deux ans plus tard, à l’Inter Milan, j’ai fait la même chose. C’est pour ça, continuer.

« Le problème était qu’après que vous ayez vu les photos des chemises déchirées et que cela n’avait pas l’air génial. Nous savions donc en quelque sorte ce qui allait arriver quand nous avons atterri.

« Je pense que la presse a exagéré à l’époque, certaines des choses qu’ils disaient étaient complètement hors d’usage. »

Boissons avec Rod Stewart à Epping

Après les retombées du voyage à Hong Kong, le manager anglais de l’époque Terry Venables a donné aux joueurs quelques jours de congé avant le tournoi.

Image:

Un verre avec Rod Stewart a mis Ince dans l’embarras avant l’Euro 1996



Ince ne voulait plus attirer l’attention et faisait donc attention à son activité, mais la presse l’a quand même trouvé.

« Je vais à Epping pour prendre un verre avec Rod dans son pub local, et nous étions juste assis là et il y a ces grandes haies d’environ 8 pieds de haut dans le jardin et tout d’un coup je vois une échelle monter, et c’est la presse qui prend photos », a-t-il ajouté.

« Je me suis dit ‘Wow’, et je ne savais pas s’ils me prenaient en photo parce que je buvais une bière ou parce que c’était Rod Stewart.

« Puis le lendemain, c’était tout, ‘Comme si Paul Ince n’avait pas assez bu à Hong Kong, il est à nouveau assis là à boire de la bière’.

« Je n’en avais que quelques-uns parce que je me méfiais beaucoup de la presse à l’époque, parce que la presse se préoccupait de nous. »

Comment le but de Gazza a tout changé

L’Angleterre avait fait match nul lors de son match d’ouverture contre la Suisse et avait besoin d’une victoire contre ses rivaux écossais.

Image:

Paul Ince et Paul Gascoigne alignés avant le match de groupe de l’Angleterre contre l’Ecosse



Shearer avait donné l’avantage à l’Angleterre 1-0, mais l’Écosse est revenue en force, David Seaman devant sauver un penalty de Gary McAllister.

Gascoigne a rapidement porté le score à 2-0 en passant le ballon au-dessus du défenseur avec son pied gauche, avant de le reprendre de volée avec son droit. Sans hésiter, il s’est dirigé vers une bouteille d’eau en vrac sur la ligne de touche, et le reste appartient à l’histoire.

La reconstitution du fauteuil de dentiste restera longtemps dans les mémoires et fut l’occasion pour Gascoigne d’en reprendre un dans la presse après un été difficile.

Ince dit que cela a tout changé pour l’Angleterre cet été-là, car ils se sont rendus jusqu’en demi-finale de l’Euro 1996 avant de perdre contre l’Allemagne aux tirs au but.

« Le match contre l’Écosse a été un revirement massif », a déclaré Ince. « Juste sortir et voir les fans anglais et les fans écossais, c’était juste la journée parfaite.

« Nous avons bien joué ce match, d’autant plus en seconde période. Nous avons marqué le premier but, Alan Shearer a marqué. Et puis nous avons marqué le tristement célèbre but de Gazza. C’était un grand but, c’était une excellente préparation.

« Les gens ne font que regarder le but, mais la préparation était fantastique. Avant cela, il allait sortir. Gazza allait être retiré avant de marquer ce but, et je ne savais rien sur le fête.

« Tout était si emblématique, il s’agissait de toutes les ordures que nous avions retirées de la presse, toute la pression qui en découle a été soulagée avec ce deuxième but.

« Pour être juste, après cela, la perception de tout a changé. Les gens étaient positifs, et la presse était positive, et je pense que c’est ce qui nous a permis de faire si bien dans le tournoi. »