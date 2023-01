Boys in Blue : une équipe de football d’un lycée aux prises avec la race, la police et la violence

Oorsque George Floyd a été illégalement tué par un policier de Minneapolis en mai 2020, le moment a frappé à la maison avec Peter Berg. Avant que le New-Yorkais de 58 ans ne devienne un cinéaste distingué, Berg était étudiant en théâtre au Macalester College de St Paul, Minnesota. Il avait depuis longtemps de bons souvenirs de cet apogée de la fin des années 80 – à l’époque où les villes jumelles étaient célèbres pour leur compassion, leur faible taux de criminalité et leur révolution artistique.

C’était un moment spécial. “Purple Rain venait de sortir”, se souvient Berg. « Il y avait une boîte de nuit célèbre à Minneapolis appelée First Avenue. On y allait deux fois par semaine et on voyait Prince, le Time ou Alexander O’Neal. Il y avait ce phénomène musical diversifié qui se produisait quand j’étais là-bas, et mes souvenirs sont de gens qui s’entendaient très bien – Noirs, blancs, hispaniques, vietnamiens. C’était très désorientant de voir George Floyd brutalement tué dans un endroit dont je me souviens si différemment.

Désireux de comprendre pourquoi et comment la communauté des villes jumelles a changé, Berg s’est retrouvé à chercher des réponses dans le sport, une zone de confort qu’il a fait sien comme peu à Hollywood – transformant le best-seller de football du lycée Friday Night Lights en une gigantesque franchise à l’écran, produisant et jouer dans la comédie dramatique de HBO Ballers et lancer les séries documentaires 30 pour 30 d’ESPN avec un retour sur le commerce de la LNH qui a envoyé le grand hockeyeur Wayne Gretzky à Los Angeles. Lorsque Berg a lu un article du New York Times sur un lycée de Minneapolis situé dans l’ombre où Floyd a été tué et qui avait une équipe de football entraînée par des flics, il a su que c’était là qu’il devait être. “J’ai senti qu’il se passait quelque chose d’unique et de spécial dans la communauté.”

Sous son label de société de production Film 45, il a rassemblé une équipe de tournage pour passer la saison 2021 à s’intégrer à Minneapolis North. Sans surprise, la communauté scolaire – avec ses dures cicatrices de la violence de quartier et de la police – s’est d’abord méfiée des caméras. Petit à petit, Berg & crew devaient les convaincre. «Nous avons parlé à des policiers noirs et blancs qui entraînaient au lycée, avons parlé aux familles, parlé aux enfants et dit:« Écoutez, notre objectif était d’aller là-bas et d’observer ce qui se passe et d’essayer de créer un peu de séparation des opinions binaires qui entourent ces questions. Nous n’avons aucune idée de comment cela va se terminer.

Le résultat est Boys in Blue, une série en quatre parties qui fait ses débuts cette semaine sur Showtime aux États-Unis. Et à première vue, il est difficile de ne pas manquer les échos visuels et sonores de Last Chance U de Netflix. l’objectif de Blue est beaucoup plus large. Cela place non seulement ces histoires personnelles dans le contexte d’une ville en proie à la criminalité au centre du mouvement de financement, mais les personnages individuels sont beaucoup plus texturés.

Les joueurs sont pratiquement des bébés, les principaux contributeurs ne sont que des étudiants de deuxième année du secondaire – obligés de grandir trop vite; les moments les plus tendres sont ceux où ils ne peuvent être que des enfants. Les entraîneurs portent deux uniformes, et le professionnel rend certains enfants fondamentalement mal à l’aise. Alors que les manifestants blancs libéraux des Twin Cities se débattent avec la police dans les rues et appellent à leur abolition, les joueurs de Minneapolis North s’inquiètent pour la sécurité de leurs entraîneurs et la sécurité d’emploi sur la ligne de touche. Si une mesure de vote qui propose de remplacer la police par un service de sécurité publique plus nuancé est adoptée, les entraîneurs de Minneapolis North seraient contraints de trouver de nouveaux emplois qui pourraient ne pas offrir la même flexibilité pour le football.

L’ancrage de la série est la relation entre le coordinateur offensif Rick Plunkett et le quart-arrière Deshaun Hill Jr – un, un flic battu de Minneapolis; l’autre, un jeune de 15 ans incroyablement douteux de la police qui a perdu des êtres chers à cause de la violence de tous bords. C’est une couche de complexité au-delà de la dynamique typique de concepteur de jeu-déclencheur, et cela rend leur cheminement pour développer la confiance mutuelle d’autant plus convaincant. Mais une fois que Hill découvre qu’Adams n’est pas si différent de lui, un enfant du quartier qui est entré dans la police pour servir et protéger, Hill revient. Et une fois qu’ils sont sur la même longueur d’onde, Minneapolis North se transforme en un poids lourd avec une réelle chance de jouer dans un championnat d’État dans le stade des Vikings du Minnesota de la NFL avant les dépisteurs universitaires.

Certes, le football n’est pas non plus sans problèmes. La blessure potentiellement mortelle de la sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a été le rappel le plus frappant à ce jour des dangers physiques et psychiques inévitables du jeu. Mais Boys in Blue montre pourquoi le jeu est trop important pour être abandonné. Ce n’est pas seulement une porte de sortie pour ces garçons – un billet pour l’université, au moins. C’est une passion, un refuge, l’impulsion pour un éventail disparate d’étrangers autrement méfiants à devenir une famille. “Le football me semble être l’une des rares constantes restantes sur lesquelles les gens sont capables de s’unir”, déclare Berg. «Vous avez 22 hommes sur un terrain en même temps, tous devant opérer avec une réelle coordination pour réaliser quelque chose qui, espérons-le, touche la perfection dans un environnement où il y a une physique brutale, de la grâce, de l’athlétisme, de l’équilibre, du courage, de la résilience. C’est l’un des grands principes d’organisation culturelle de notre pays.

Le quart-arrière Deshaun Hill Jr. Photographie: Showtime

Boys in Blue aurait facilement pu basculer dans le grade de Dick Wolf copagande. Mais en restant concentré sur l’histoire complète et en retenant tout son jugement, Berg brosse le tableau le plus complet du débat sur le financement à ce jour‚ celui qui rend presque impossible de ne pas avoir d’empathie pour toutes les parties – même l’entraîneur adjoint blanc qui se retrouve à contrecœur à le centre de son moment vidéo viral avec un conducteur de bus noir. “Ce n’est certainement pas notre objectif de dire aux gens ce qu’ils doivent penser”, déclare Berg. « Je ne crois pas qu’il y ait des côtés dans cette histoire particulière. Il n’y a que ce qu’il y a.

Mais le plus gros coup de poing survient dans l’épisode 4, lorsque Hill est tué par des coups de feu aléatoires alors qu’il quittait l’école par une journée glaciale de février. Le documentaire était au milieu de sa dernière semaine de tournage. La nuit précédente, l’équipe de Berg l’avait filmé à un rendez-vous avec sa petite amie, rêvant de leur avenir, débattant de l’opportunité de s’embrasser devant la caméra. Ses coéquipiers et entraîneurs ont su que c’était Hill au moment où ils ont vu une photo de la botte de marche sur son pied gauche, le sous-produit d’une blessure de fin de saison.

L’homme accusé du meurtre de Hill – jugé meurtre au deuxième degré – devrait être jugé ce mois-ci. “Cela nous a évidemment traumatisés impliqués dans la réalisation de l’émission et a traumatisé à nouveau les gens de la communauté”, dit Berg, étouffé. «George Floyd a été l’incident déclencheur pour nous en venant là-bas. Et puis nous voici, neuf mois plus tard, ayant un mémorial pour Deshaun dans le même auditorium où se trouvait le mémorial de George Floyd.

« J’ai fait des films scénarisés sur les Navy Seals, les policiers et les travailleurs de forage qui sont morts. J’ai rencontré leurs familles et j’ai essayé de raconter leurs histoires avec respect. Mais je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça. »

Hill était une telle perte – une âme douce et réticente, un étudiant au tableau d’honneur et un aspirant de la NFL qui commençait tout juste à attirer l’attention du recrutement dans les grands collèges. Sans lui, Berg s’est demandé comment terminer la série. En fin de compte, il a fini par filtrer les premières coupes pour les membres de la communauté du nord du Minnesota avant de livrer un produit final à Showtime. C’est une fin que Berg n’aurait jamais pu imaginer – dure et pourtant profondément poignante. “Il n’y a pas de livre de jeu pour gérer le chagrin qui survient lorsqu’un garçon de 15 ans qui n’a même pas commencé à atteindre la fleur de l’âge est brutalement assassiné d’une manière absurde”, déclare Berg. “J’ai dit à l’équipe : ‘Ça va prendre beaucoup de temps, ça va faire mal et ces émotions doivent être honorées.’

«Mais pour tous ceux qui sont ouverts à jeter un œil au doc, c’est aussi beau de voir Deshaun Hill dans toute sa gloire – rire, marquer des touchés, embrasser sa petite amie, aimer ses sœurs. C’est l’une des occasions étranges et imprévisibles que la réalisation de films documentaires vous donne de toucher quelque chose de spécial.