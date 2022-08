Boyd Holbrook parle de son film “Vengeance” et de sa nouvelle série “The Sandman”

Cette histoire fait partie Je suis tellement obsédé (inscrivez-vous ici)notre podcast présentant des interviews d’acteurs, d’artistes, de célébrités et de créatifs sur leur travail, leur carrière et leurs obsessions actuelles.

Boyd Holbrook est une force à l’écran depuis des années, avec des rôles dans des films comme LoganLait, Gone Girl et Le prédateur. Mais vous le connaissez probablement mieux grâce à son interprétation ironique et convaincante de l’agent de la DEA Steve Murphy dans la série Netflix Narcos. Holbrook, qui a fait ses débuts en tant que mannequin, a une semaine de bannière. D’abord, il est dans le nouveau film Vengeance, qui est écrit et réalisé par Office-alun BJ Novak et met également en vedette Ashton Kusher et Issa Rae. La comédie-thriller marque les débuts de Novak en tant que cinéaste.

Ensuite, Holbrook est également dans le nouveau Série Netflix The Sandman, qui tombe le 5 août. Le spectacle est basé sur la bande dessinée de Neil Gaiman. Holbrook joue The Corinthian, qui dans la bande dessinée porte des lunettes de soleil parce qu’il n’a pas d’yeux.

J’ai pu parler avec Holbrook sur le podcast I’m So Obsessed de CNET juste avant la première de Vengeance. Dans le film, il incarne Ty Shaw, dont la mort de la sœur déclenche une chasse au meurtrier. Un journaliste (joué par Novack), qui a également rencontré la sœur de Shaw, se rend dans l’ouest du Texas pour enquêter sur sa mort et profite de l’occasion pour créer un podcast qui documente tout. Novack porte plusieurs chapeaux sur le film, ce que Holbrook a trouvé impressionnant.

“C’est incroyablement inspirant, parce que chaque film sur lequel vous êtes, ça coule vraiment du haut. Si le numéro un sur la feuille d’appel ne fait pas son poids ou n’est pas enthousiaste à l’idée de se présenter au travail, alors tout le monde ne le fait pas ou se sent de cette façon », a déclaré Holbrook. “Alors quelqu’un comme BJ qui fait tout ça ? C’est inspirant. Ça te fait penser que tu peux le faire. Et je pense que c’est là que les rêves commencent.”

Vengeance est actuellement en salles. Vous pouvez écouter l’intégralité de mon entretien avec Holbrook dans le lecteur de podcast ci-dessus. Au cours de notre conversation, il décrit le moment exaltant où la bande-annonce de The Sandman a fait ses débuts au Comic-Con, son obsession pour la méditation et les conseils qu’il a tirés d’un poème Rumi.

