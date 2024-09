Boyd Gaming achète l’activité de jeu en ligne Resorts Digital

ATLANTIC CITY, NEW JERSEY — Boyd Interactive a acheté Resorts Digital, la branche de jeu en ligne du casino Resorts d’Atlantic City, pour un montant non divulgué.

Mark Giannantonio, président de Resorts, a déclaré lundi que la transaction avait été finalisée le 1er septembre. Aucune des deux sociétés n’a voulu révéler le prix d’achat.

Resorts Digital a surpassé le casino physique Resorts pendant des années ; il a encaissé cinq fois plus d’argent de la part des joueurs au cours des huit premiers mois de cette année que le casino physique.

Au cours de cette période, Resorts Digital a gagné plus de 573 millions de dollars, contre 109 millions de dollars pour le casino physique Resorts, selon la Division of Gaming Enforcement du New Jersey.

En termes de rentabilité, Resorts Digital a affiché un bénéfice brut d’exploitation de 9,6 millions de dollars au premier semestre de cette année, en hausse de 5,6 % par rapport à la même période de l’année précédente. En revanche, le casino physique Resorts a enregistré un bénéfice brut d’exploitation de 355 000 dollars au premier semestre de cette année, en baisse de près de 89 % par rapport à l’année précédente.

Boyd Interactive, qui fait partie de Boyd Gaming, basé à Las Vegas, a reçu ResortsCasino.com et MoheganSunCasino.com dans le cadre de cet accord, ainsi qu’un skin de paris sportifs inutilisé, ou identité en ligne.

Resorts Casino maintiendra ses relations avec d’autres partenaires de jeux en ligne, notamment DraftKings, Penn Gaming, PokerStars et ESPNBET.

« Nous sommes convaincus que cette transaction propulsera le succès éprouvé de Resorts Digital au cours de la dernière décennie à un nouveau niveau grâce à l’envergure de Boyd Interactive et à sa plateforme leader du marché », a déclaré Giannantonio dans un communiqué.

Boyd a déclaré dans un communiqué que l’achat « est cohérent avec la stratégie de Boyd Gaming visant à créer une activité iGaming régionale rentable intégrée à notre portefeuille national existant ».

« Le New Jersey est depuis longtemps l’un des principaux États du pays en matière de jeux en ligne, et nous sommes impatients de développer davantage notre présence sur le marché des jeux en ligne de cet État en partenariat avec Resorts Casino à Atlantic City », a déclaré Boyd.

Boyd était copropriétaire du casino Borgata d’Atlantic City avant de vendre sa participation à MGM Resorts International.

Même s’il appartient désormais à Boyd, Resorts Digital continuera à fonctionner sous les licences de paris sportifs et de jeux d’argent sur Internet détenues par Resorts Casino, a déclaré Giannantonio.

Les deux sociétés se feront mutuellement de la promotion, Resorts faisant la promotion de la marque ResortsCasino.com dans les locaux physiques de son casino. ResortsCasino.com fera quant à elle la promotion du Resorts Casino Hotel d’Atlantic City auprès de ses clients en ligne.

« Cette relation marketing profitera aux deux entreprises à long terme », a déclaré Giannantonio.

Resorts appartient au directeur immobilier new-yorkais Morris Bailey et à son partenaire commercial Joseph Jerome.

