Boyd Cordner : Stevie Ward voit un changement dans l’attitude de la ligue de rugby à l’égard des commotions cérébrales alors que le capitaine australien prend sa retraite | Nouvelles de la ligue de rugby

Stevie Ward sent un changement d’attitude envers les commotions cérébrales dans la ligue de rugby

Stevie Ward pense que l’annonce de la retraite forcée de Boyd Cordner en raison des effets d’une commotion cérébrale est un autre signe du changement d’attitude de la ligue de rugby à l’égard des blessures à la tête.

Le capitaine australien Cordner n’a pas joué depuis novembre dernier et a abandonné son projet de revenir avec le club de la LNR Sydney Roosters, annonçant plutôt lundi qu’il se retirerait du sport à l’âge de 29 ans.

L’ancien capitaine des Leeds Rhinos Ward, dont la carrière de joueur a pris fin en raison de commotions cérébrales à l’âge de 27 ans, sympathise avec Cordner et il ne fait aucun doute que la retraite d’un joueur aussi prestigieux conduira à davantage de progrès dans cette zone.

Une décision énorme pour un homme qui était enraciné dans son apogée et l’un des plus respectés du jeu. Dire adieu à la plus grande relation que vous ayez eue dans votre vie est presque impossible et j’y travaille encore maintenant. La commotion cérébrale semble avoir été nos deux adversaires les plus durs https://t.co/9IAZiDT7ze – Stevie Ward (@Ste_Ward) 14 juin 2021

« Il y a définitivement un changement qui se produit dans le jeu », a déclaré Ward Sky Sports News. « Boyd Cordner est l’un des plus grands joueurs de la ligue de rugby : capitaine de l’Australie, co-capitaine des Roosters de Sydney et j’ai de la peine pour lui.

« Je sais ce que c’est, je suis toujours en train de m’éloigner du jeu plus tôt que prévu. Il a toujours cette vie en lui d’être un joueur de rugby et d’offrir tant à Sydney, au jeu et à l’Australie , et il est difficile de s’éloigner du jeu.

« Nous nous dirigeons vers un endroit où, en particulier, la LNR réprime les tacles hauts et elle fait un excellent travail avec ça.

« Nous progressons dans la conversation et ces grands joueurs qui prennent leur retraite, cela montre simplement qu’il y a de la gravité à prendre de grandes décisions et à faire des progrès en matière de recherche. »

La retraite de Cordner survient environ deux mois après que son coéquipier des Roosters, Jake Friend, a dû arrêter de jouer en raison d’une commotion cérébrale et que la LNR a réprimé les tacles élevés cette saison dans le but de protéger les joueurs des blessures à la tête.

Cela a entraîné un nombre record de joueurs expulsés, mis en garde et suspendus, et Ward souhaite que cette approche soit reproduite en Super League. Cependant, il est soucieux de trouver un équilibre entre la sécurité des joueurs et le maintien du spectacle physique de la ligue de rugby.

« Je pense que la LNR fait ce qu’il faut », a déclaré Ward. « Certains des clips que j’ai vus ont été des coups occasionnels à la tête, comme attraper des joueurs avec une épaule ou un bras qui se balance, et ce sont des choses dont nous devons nous débarrasser car elles s’accumulent toutes.

« Ce n’est pas bon de se cogner la tête tout le temps et je pense qu’il doit y avoir un bon équilibre. Nous devons garder le jeu brutal, nous devons le garder dur et le garder excitant à regarder.

« Mais la nouvelle avec Jake Friend, le coéquipier de Boyd Cordner qui a pris sa retraite d’une commotion cérébrale il n’y a pas longtemps, et maintenant cette nouvelle est sortie – nous devons continuer sur la voie de nous débarrasser des coups à la tête qui sont si faciles à écraser.

« La LNR le fait avec des poubelles, des avertissements et des avertissements. Nous devons continuer sur cette voie. »