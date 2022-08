BoycottLaalSinghChaddha a-t-il affecté le film d’Aamir Khan ? Les experts du commerce réagissent

Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et Raksha Bandhan d’Akshay Kumar étaient deux films qui devaient apporter une nouvelle vie à Bollywood. Ces films devaient mettre fin à la phase ennuyeuse de l’industrie cinématographique hindi. Le week-end prolongé du festival Raksha Bandhan et du jour de l’indépendance était un ticket d’or pour ces films. Mais, à un choc majeur, toutes les attentes, espoirs et aspirations se sont effondrés. LSC et Raksha Bandhan ont ouvert à un niveau lamentable, et les films ont échoué à dépasser leurs chiffres du jour de l’ouverture, même lors d’une fête nationale comme le jour de l’indépendance.

Le film d’Aamir Khan était sous le radar des internautes, dès le moment où la bande-annonce de Laal Singh Chaddha a été présentée. Des internautes furieux ont commencé à faire campagne contre le film avec des mèmes et des tendances comme #BoycottLaalSinghChaddha. Ainsi, chez DNA, nous avons contacté quelques experts commerciaux réputés pour analyser le sort décevant des films d’Aamir Khan.

Le célèbre expert en commerce Komal Nahta a déclaré qu’il n’était pas surpris des collections au box-office de Laal Singh Chaddha. Il avait “prévu”. “En ce qui concerne Laal Singh Chaddha, la bande-annonce elle-même n’a pas eu d’impact. C’était trop lent au goût des gens, et j’avais le sentiment que cela ne prendrait peut-être pas un bon départ. Ce n’est pas juste de gâcher les chances de qui que ce soit, donc je n’ai pas écrit à ce sujet, mais j’ai toujours eu peur que cela ne prenne pas un bon départ.” Il a poursuivi: “Lorsque le film a ouvert au box-office, je ne m’attendais pas à ce qu’il s’ouvre si bas, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il s’ouvre trop bien aussi.”

Parlant de la tendance au boycott et de la question de savoir si elle a profondément affecté LSC, Komal a affirmé: “La tendance au boycott a affecté, nous ne pouvons pas le nier. Mais c’est un facteur secondaire. Si le film était bon, rien ne peut l’arrêter. Une fois le film a reçu des réponses négatives de la part des masses qui ont vu le film et des critiques, cette tendance au boycott… a fonctionné comme une double force contre le film.” Komal a déclaré qu’aujourd’hui, les gens préfèrent le contenu aux stars et qu’ils désavoueront immédiatement le contenu de qualité inférieure.

Sumit Kadel, un autre grand expert du commerce, a déclaré que la tendance au boycott a considérablement affecté LSC, et contrairement à Komal, il pense que le #boycott est le principal facteur de l’échec du film. « Quels que soient les avantages et les inconvénients du film, le public ne s’est pas présenté pour le regarder. Le dernier film d’Aamir, Thugs of Hindostan, a gagné 50 crores de roupies le premier jour, et maintenant LSC n’a ouvert qu’à 12 crores. C’est choquant. .” Il a en outre ajouté que le film d’Aamir ne pouvait pas rapporter beaucoup sur les festivals, et il a comparé la collection de LSC à 2008 Ghajini, “Aamir’s Ghajini s’est ouvert à Rs 9 crores, et 14 ans plus tard, LSC n’a que Rs 12 crores, la tendance au boycott a principalement affecté le film.”

Sumit a en outre ajouté que l’acteur a de la bonne volonté, qu’il est lui-même une marque et que son film ne rapportant que 12 crores indique que les sentiments du public sont blessés et que les médias sociaux ont gravement affecté le film. Il a en outre ajouté: “Le film s’enroulera sous 60 à 70 crores, et même s’il s’agissait d’un mauvais film, il aurait dû gagner un minimum de Rs 100 crores.”

Ramesh Bala, un expert reconnu du commerce, a déclaré que chaque superstar doit se réévaluer dans le choix du projet : “Je pense que chaque star aujourd’hui doit choisir des sujets qui créeront l’excitation parmi le public de regarder leurs films dans les cinémas. Ils devraient choisir un sujet brouillon, un film qui promet un divertissement global avec une expérience visuelle, qui ne peut pas être apprécié sur une plateforme OTT ou un écran de télévision.” Bala a ajouté que le boycott avait affecté LSC. Comme Komal, lui aussi pense que le sujet du film a été le principal facteur de son échec. Il a affirmé un autre point précieux : “Les acteurs doivent être prudents lorsqu’ils s’expriment en public. Ils ne sont pas tenus de commenter quoi que ce soit d’autre. Parce que nous ne savons pas comment une déclaration sera prise ou interprétée. Il est donc préférable qu’ils s’en tiennent au cinéma.” a affirmé Ramesh.