Le prochain film de Farhan Akhtar, ‘Toofaan’, a fait beaucoup de bruit. Le film, qui met en vedette Mrunal Thakur dans le rôle principal féminin, s’est retrouvé impliqué dans une autre controverse. Juste avant la sortie du film, #Boycott Toofan a été à la mode sur Twitter alors qu’une section d’internautes a demandé l’interdiction du film pour avoir propagé le djihad de l’amour.

Pour les non avertis, les trolls ont exigé l’interdiction de « Toofan » même en mars en raison des anciens commentaires de Farhan sur la Citizenship Amendment Act (CAA). L’acteur s’était opposé à la CAA, ce qui a conduit les gens à s’en prendre à son film. Cette fois, les gens ont demandé à boycotter le film car il montre un mariage interreligieux.

Le personnage de Farhan Akhtar, Aziz Ali, serait tombé amoureux du Dr Pooja Shah, interprété par Mrunal Thakur. Des internautes mécontents se sont tournés vers Twitter et ont affirmé que « Toofaan » était contraire à notre culture. Beaucoup ont même dit que les web-séries insultaient les traditions hindoues.

Un utilisateur a commenté : « BOYCOTTEZ CHAQUE FILM QUI EST CONTRE NOTRE CULTURE ET DHARMA #BoycottToofaan. »

BOYCOTTEZ CHAQUE FILM QUI EST CONTRE NOTRE CULTURE ET DHARMA #BoycottToofaan – Manish Singh (@MSinghBJP) 10 juillet 2021

Un autre utilisateur a écrit : « Le film Toofaan est contre notre culture. Il est temps de #BoycotterToofaan.

Le film Toofaan est contre notre culture. Il est temps de #BoycottToofaan – Sadhvi Prachi (@Sadhvi_prachi) 10 juillet 2021

Un troisième utilisateur de Twitter a écrit : « Souvenez-vous que Farhan Akhtar a partagé la carte déformée excluant le Cachemire de l’Inde, qui est principalement utilisée par les séparatistes du Cachemire qui ne considèrent pas le Cachemire comme une partie de l’Inde. Pourquoi devrions-nous, les INDIENS, le laisser sortir son film dans notre pays ? »

Souvenez-vous que Farhan Akhtar a partagé La carte déformée excluait le Cachemire de l’Inde, qui est principalement utilisé par les séparatistes du Cachemire qui ne considèrent pas le Cachemire comme une partie de l’Inde. Pourquoi devrions-nous INDIENS le laisser sortir son film dans notre pays ?#BoycottToofaan pic.twitter.com/86BvH3Z5yB – Sheetal Mansabdar Chopra (@SheetalPronamo) 10 juillet 2021

Un quatrième utilisateur a commenté : « Ils ne peuvent pas enrouler le contexte hinduphonique si sans vergogne et s’enfuir à chaque fois !! Boycottez-le avec tous vos actes !! C’est notre tour maintenant !

Ils ne peuvent pas enrouler le contexte hinduphonique si sans vergogne et s’enfuir à chaque fois !! Boycottez-le avec tous vos actes !! C’est notre tour maintenant !#BoycottToofaan https://t.co/tf2XCeyJ3i – Ujjawal Thakur (@uraj7777) 10 juillet 2021

Un autre utilisateur a écrit: «Aujourd’hui, dans le pays à majorité hindoue de l’Inde, l’insulte et la moquerie du Dharma hindou, des divinités hindoues et des coutumes hindoues se poursuivent sans relâche à travers des supports tels que les séries Web, les films, les médias sociaux, etc. L’unité des hindous est le seul moyen d’arrêter ces problèmes, alors soutenez-vous. «

Aujourd’hui, dans le pays à majorité hindoue de l’Inde, l’insulte et la moquerie du Dharma hindou, des divinités hindoues et des coutumes hindoues se poursuivent sans relâche à travers des supports tels que les séries Web, les films, les médias sociaux, etc. L’unité des hindous est le seul moyen d’arrêter ces problèmes, alors soutenez #BoycottToofaan pic.twitter.com/J5dfxarcSt – Suman HP (@Suman_H_P) 10 juillet 2021

Farhan Akhtar joue un boxeur de niveau national à Toofaan. Réalisé le Rakesh Omprakash Mehra, le film met également en vedette Paresh Rawal et sera présenté en première sur Amazon Prime Video le 16 juillet.