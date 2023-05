Boycottez les tendances Anupamaa alors que les fans expriment leur mécontentement face à la piste en cours de Rupali Ganguly-Gaurav Khanna starrer [Check Reactions]

Anupama L’émission télévisée a pris une tournure drastique avec la séparation de Anuj et Anupama. Juste au moment où les fans pensaient que leur jodi télé préféré, MaAn se réuniront, les créateurs les ont à nouveau séparés. Tous les fans de MaAn ont partagé la douleur d’Anupamaa et d’Anuj lors de leur séparation. Les fans en ligne sont assez en colère contre les créateurs pour avoir à nouveau séparé les tourtereaux. Rupali Ganguly et Gaurav KhannaLes fans de sont en colère parce qu’Anuj et Anupamaa auraient dû être réunis et que Maaya aurait dû disparaître de leur vie. Eh bien, le drame est toujours en cours et, par conséquent, les fans ont appelé à une tendance Boycott Anupamaa.

Les fans appellent à une tendance BOYCOTT ANUPAMAA

Dans les deux derniers épisodes, nous avons tous regardé Anupamaa (Rupali Ganguly) souffrir beaucoup émotionnellement alors qu’Anuj (Gaurav Khanna) choisit le silence et accepte tout ce que dit Maaya (Chhavi Pandey). Maaya, Vanraj (Sudhanshu Pandey) et Barkha (Ashlesha Savant) ont comploté cette séparation d’Anuj et d’Anupamaa et en savourent chaque instant. Anupamaa est en colère contre Anuj pour son silence. D’autre part, Anuj veut révéler la vérité à Anupamaa mais est incapable de le faire. Parfois Maaya et parfois Vanraj les arrêtent.

De plus, voir Maaya vivre avec Anuj dans le Kapadia Mansion et se comporter comme sa future épouse a été au-delà de leur patience (des fans). Maaya s’assoit non seulement avec Anuj en tant qu’épouse pour exécuter Puja au nom de Dimpy, mais écrit également le nom d’Anuj sur sa main avec du henné. Son comportement obsessionnel et possessif envers Anuj n’est pas du tout apprécié par les fans. De plus, il y a beaucoup de retard dans la grande révélation sur la raison pour laquelle Anuj n’est pas revenu à Anupamaa. Toutes ces raisons ont poussé les fans à exiger un boycott. Découvrez leurs tweets ci-dessous :

BOYCOTTER ANUPAMAA https://t.co/TKfEEZDmP0 Mk Mishra (@MkMishra03) 25 mai 2023

BOYCOTTER ANUPAMAA Exactement mujhe bhi udaan ya séparation se ya Anuj anupama ke grisâtre ch se bhi problème problème sirf série mai ho rahi gandagi se rituels hindous bhagwan ke manque de respect se série fictive hai tho kuch bhi karoge kya https://t.co/jQJjmOmZpx Mk Mishra (@MkMishra03) 25 mai 2023

Déjà boycotté.Piste Bakwas.Moquerie de la loi sur l’éducation de la culture du mariage, ce que https://t.co/HcC5cJb679 tout le monde est éduqué.L’époque où les femmes n’étaient pas éduquées et où tout peut être montré au nom du divertissement est révolue. BOYCOTTER ANUPAMAA Aastha Roy (@AasthaRoy17) 25 mai 2023

Je ne crois pas au faux féminisme ! #Anupamaa ke paon VS ko padne chahiye naa ki #anujkapadia ko!Andher nagri hai re – agresseur ke saath dance – puja – aankhon aankhon mein console – asseyez-vous dans la voiture // la scène est un manque de respect envers tous les hommes bons dans la vraie vie c’est malade BOYCOTTER ANUPAMAA pic.twitter.com/WcjeFBav1u Mshivi (@Mshivi167484) 25 mai 2023

solo andhbhkts apni fav fl k 10 mois se ud rhi dhajjiya nhi dekh pye ou ab anuj k dhajjia dikh rhi hai ? BOYCOTTER ANUPAMAA AK est bien meilleur que Abusers k pyar m dubi #Anupamaa honte à upma + ses andhbhkts c ss? (@9NOMaAniAN) 25 mai 2023

BOYCOTTER ANUPAMAA Rien de bon ne peut en sortir. Le spectacle le plus pathétique de tous les temps. Le forgeron spirituel (@SudeepaBose) 25 mai 2023

Har track me vanraj kho ghusathe hai fit pédale uskka dukh, khushi, drame aasu, côté anupamaa mme khade hokke bhashan deti rehati hai BOYCOTTER ANUPAMAA https://t.co/FYiCav5lNP savithri pg (@ savithripg19585) 25 mai 2023

jab anupamaa aaya tha toh mai roj dekhta tha lekin sapin anupamaa ke phad supérieur gir gya désolé pahad gir gya tano ka aur ghrwalo ka est liye ab mai dessin animé dekh rha hu doremon nobita ki problème bhi résoudre ho jati hai fin de journée mais anupma ki nhi BOYCOTT ANUPAMAA #Boycotter . Vishal (@VishalC81874686) 25 mai 2023

Exactement, ils ont fait de ce spectacle plein de négativité, de tristesse, de chagrin, de drame et quoi que ce soit, sauf toute positivité et espoir .. semble être pire que même les émissions d’Ekta .. que la plupart des gens n’ont aucun intérêt à regarder BOYCOTTER ANUPAMAA Muskaan (@smile45879124) 25 mai 2023

BOYCOTT ANUPAMAA Tendance. Je suis celui qui n’a jamais regardé cette série ??? BOYCOTTER ANUPAMAA pic.twitter.com/j1ELdAUBIp Vaibhav D (@Vaibhav04563161) 25 mai 2023

Itne achi comprend ce couple MaAn ch .. décideurs ney uhn ko salut Poori tra ruine kar dia BOYCOTTER ANUPAMAA ??? Monu Davinder ??? (@iammonuqueen) 25 mai 2023

BOYCOTT ANUPAMAA cette série traverse son pire complot et ça empire et ennuyeux de jour en jour #Anupamaa #MaAn kanu shrivastava (@kanu_priyaS) 25 mai 2023

Participer à la tendance juste pour le plaisir et les fous rires ?????? Btw vannu est relatable ici ?? BOYCOTTER ANUPAMAA pic.twitter.com/ZVSFEBb5pa Timide ~ (@Gorgeouszz_) 25 mai 2023

Le meilleur homme de la série est torturé et harcelé comme ça, même si nous savons que nous détestons le voir pleurer BOYCOTT ANUPAMAA https://t.co/tpHFSfYXle Kavita??ForMaan (@ MaAnFan7) 25 mai 2023

True diz show montre des bêtises au nom de l’autonomisation des femmes..tellement dommage BOYCOTTEZ ANUPAMAA https://t.co/y0I7ytzI9g Alina (@SamishYussuf) 25 mai 2023

Pour faire de notre bien-aimé #rupaliganguly et #GauravKhanna passer par tout ce dénigrement BOYCOTTER ANUPAMAA Mshivi (@Mshivi167484) 25 mai 2023

Parce que DKP a décidé qu’il ne se soucie plus de son public et nous montre donc des choses aussi dérangeantes et dignes de vomir BOYCOTTER ANUPAMAA https://t.co/kL3g0sMeRq Kavita??ForMaan (@ MaAnFan7) 25 mai 2023

BOYCOTT ANUPAMAA https://t.co/2GYMGuqeYe Mk Mishra (@MkMishra03) 25 mai 2023

Anupamaa à venir grand rebondissement

Dans le prochain épisode de l’émission TOP TV, nous verrons enfin Anuj acculer Anupamaa. Il la sort et demande pardon et lui révèle la vérité sur sa décision et sa démarche. Anupamaa tombe également en panne. Mais elle dit à Anuj qu’elle ne veut pas son amour en aumône ou par la force, Anupamaa lui dit qu’elle avait droit à son amour qu’il a lui-même donné à quelqu’un d’autre. Anuj est choqué d’entendre les paroles d’Anupamaa.