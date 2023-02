Boycottez le “Made in China”, bannissez TikTok

Tout ce qui importe à la Chine, c’est le PIB.

Pour que le gouvernement communiste puisse poursuivre sa croissance économique – et augmenter son produit intérieur brut – les consommateurs doivent continuer à acheter leurs produits. Comme le dit le proverbe, cette force peut être une faiblesse.

Alors que la Chine lance des ballons espions et hésite à alerter le monde sur un nouveau coronavirus mortel, le régime ne devrait pas être autorisé à avoir son gâteau et à le manger aussi. Le jeu de mots est approprié. Il est temps de frapper la Chine là où ça fait mal.

Désinstallez votre application TikTok hébergée par la société chinoise ByteDance. Incitez vos enfants, cousins, amis et collègues à faire de même.

Ensuite, lorsque vous faites vos courses, examinez les étiquettes et arrêtez d’acheter des alternatives bon marché portant la mention “Made in China”. Cela comprend les pinceaux, les vêtements, les meubles, les jouets, les fournitures pour animaux de compagnie, les gadgets… la liste est interminable. Cela peut s’avérer difficile, mais chaque petit geste compte.

L’utilisation de l’intelligence artificielle est la prochaine sur la liste de la Chine à dominer – ils nous ont déjà dans un coin sur les puces informatiques, les métaux de terres rares et plus encore.

La Chine mise sur notre appétit sans fin pour les produits bon marché. Mais voulez-vous que des ballons espions flottent au-dessus de chacun de vos achats ? Assez d’agressivité, ce que la Chine comprend seulement, c’est que notre gourmandise pour les marchandises a des limites.

Le PIB de la Chine devrait augmenter de 5 % en 2023, selon plusieurs rapports.

Le PIB américain a grimpé de 2,9 % dans les dernières perspectives, un peu plus que prévu, les craintes de récession persistant alors que le secteur technologique supprime des emplois comme un fou. Les dépenses de consommation, un énorme moteur du PIB, ont légèrement augmenté.

C’est une question d’économie. Cela maintiendra la Chine sur ses talons si les Américains se retirent, même légèrement. Envoyez un message indiquant qu’il n’est pas acceptable de faire flotter des ballons au-dessus de sites nucléaires ; faire savoir à la Chine qu’il y a des conséquences à être dictatorial.

Le Wall Street Journal rapporte que la Chine risque de perdre encore plus l’accès à la technologie occidentale après le fiasco du ballon espion, alors que le monde libre cherche à riposter avec des restrictions strictes à la technologie.

Si les gouvernements repoussent, qu’est-ce qui arrête les consommateurs individuels ? L’inflation est une raison légitime, donc la recherche d’alternatives abordables demandera du travail. L’administration Biden doit continuer à examiner les moyens de se retirer définitivement de la Chine.

Nous ne préconisons pas l’isolationnisme, juste une petite piqûre au PIB. Laisser Xi Jinping voir une Amérique mobilisée est une chose à laquelle il ne veut pas faire face.

Le Journal a écrit que les analystes de la sécurité nationale ont tiré la sonnette d’alarme sur les pratiques de surveillance de la Chine, mais le ballon a offert au public américain une image visible de la menace chinoise alors qu’il traversait une grande partie du pays.

Il est temps d’arrêter d’ignorer les ambitions nues de la Chine et de riposter rapidement. La diplomatie ne fonctionne pas toujours, au moins entrer dans la salle de négociation avec le public acheteur couvrant vos arrières. Vérifiez les étiquettes à partir d’aujourd’hui. S’il est écrit “Made in China”, jetez un coup d’œil et voyez si une alternative est facilement disponible.

Si c’est le cas, mettez votre argent sur l’Amérique. Appelez ça un ballon d’essai que nous pouvons tous envoyer à l’étranger. Considérez cela comme un boycott pour l’avenir.