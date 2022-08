Boycottez à nouveau les tendances Pathaan alors que l’ancienne vidéo de Shah Rukh Khan sur l’intolérance devient VIRALE sur les réseaux sociaux

Les internautes n’attendent qu’une seule raison pour boycotter les biggies à venir. #BoycottLaalSinghChaddha et #BoycottRakshaBandhan ont été à la mode pendant de nombreux jours sur les réseaux sociaux, et maintenant, ils ciblent la vedette de Shah Rukh Khan, Pathaan. Il y a quelques jours, #BoycottPathaan a commencé à devenir une tendance sur les réseaux sociaux. Les internautes étaient contrariés par le comportement de SRK avec un fan, ils ont ciblé la visite de Deepika Padukone à JNU en 2020, et bien plus encore. Cependant, à nouveau #BoycottPathaan est à la mode et la raison derrière cela est une vieille vidéo de la superstar.

Tout en parlant de l’intolérance dans le pays, dans une interview avec India Today, SRK a déclaré qu’il y avait une extrême intolérance ; il y a une intolérance croissante. Maintenant, cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et les internautes sont mécontents de SRK pour ses déclarations, et ils veulent boycotter Pathaan. Découvrez les tweets ci-dessous

“Il y a une intolérance extrême, il y a une intolérance croissante à Bharat” – Shahrukh Khan Si l’Inde est un pays intolérant, alors pourquoi #ShahRukhKhan vit toujours ici Retweeter si si d’accord #BoycottPathanMoviepic.twitter.com/hOA5vMDODU Arnav Raj (@Arnav__Raj) 16 août 2022

Le jeu est terminé pour les Bhaijaan, Badshah, Perfectionist de Bollywood, etc. Ils ont gagné plus qu’assez d’argent, leur célébrité diminue de jour en jour. #BoycottPathanMovie#BoycottVikramVedha#BoycottLalSinghChadha#BoycottbollywoodForeverpic.twitter.com/CMDl1yyeM2 KIZIE (@sushantify) 16 août 2022

D’un autre côté, les fans de Shah Rukh Khan ont tendance à “India Awaits Pathaan”. Il y a quelques jours également, les fans de SRK ont tendance #PathaanFirstDayFirstShow, et ils ont montré un grand soutien sur les réseaux sociaux. Découvrez leurs tweets ci-dessous

L’INDE ATTEND PATHAAN est-il tendance à la position du roi en Inde ? #Pathaan #ShahRukhKhan pic.twitter.com/nGqq8TWDbW Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) 16 août 2022

Ne plaisante pas avec SRK et SRKians !! L’INDE ATTEND PATHAAN pic.twitter.com/VY8rToTzYX Hussain ? (@_Hussain67) 16 août 2022

Ainsi, nous pouvons clairement voir que ce sont des trolls contre les fans de Shah Rukh Khan. Eh bien, qui va gagner cette bataille des médias sociaux ? Seule la collection au box-office de Pathaan peut nous le dire.

Réalisé par Siddharth Anand, Pathaan met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham, et sa sortie est prévue pour le 25 janvier 2023.