Boycottez à nouveau les tendances Laal Singh Chaddha ; les internautes contrariés par Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan en raison de leurs déclarations passées [View Tweets]

Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan La vedette Laal Singh Chaddha a fait les manchettes ces dernières semaines. Bien que la bande-annonce et les chansons aient reçu une bonne réponse, il semble que les internautes ne soient pas satisfaits d’Aamir et de Kareena. Lorsque la bande-annonce du film est sortie en mai de cette année, #BoycottLaalSinghChaddha a commencé à être tendance sur les réseaux sociaux, et maintenant, aujourd’hui encore, les internautes le suivent. Ils ciblent les acteurs en raison de leurs déclarations passées.

L’actualité du divertissement est aujourd’hui incomplète sans une mise à jour sur Laal Singh Chaddha. Des chansons aux affiches, les créateurs ne ménagent aucun effort pour créer un grand buzz avant la sortie. Mais, à cause de certaines personnes sur les réseaux sociaux, il y a aussi une publicité négative autour du film.

De la déclaration de Kareena Kapoor Khan sur le népotisme à la rencontre d’Aamir Khan avec la Première Dame turque Emine Erdo an ; les internautes sont mécontents des acteurs pour de nombreuses raisons. Un internaute a tweeté : “N’oubliez jamais ce que représentent Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan. Ne pardonnez jamais à ces scumbags. Assurez-vous que #LalSinghChaddha est un énorme flop.” Découvrez les tweets ci-dessous

Amir Khan a eu une conversation pendant le tournage du film avec le président de la Turquie qui déteste l’Inde, Amir a pris les Indiens pour acquis et pense que les Indiens accepteront cela, NE PARDONNEZ JAMAIS#BoycottbollywoodForever#BoycottBollywood #BoycottLaalSinghChaddha pic.twitter.com/mPhTwtftuX PriyaNethra (@PriyaNethra2) 26 juillet 2022

N’oubliez jamais ce que représentent Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan. Ne pardonne jamais à ces salauds S’assurer #LalSinghChaddha Est un énorme flop#BoycottLaalSinghChaddha#BoycottBollywood pic.twitter.com/7hCCfvOj9s Dans To The Light (@virtualkrsna) 23 juillet 2022

Comme votre femme l’a dit, vous n’êtes pas en sécurité en Inde, pourquoi diffusez-vous votre film ici.#BoycottLaalSinghChaddha pic.twitter.com/FmV12YdUSu PAQUET?? (@prauk7) 29 juillet 2022

#BoycottBollywood #BoycottbollywoodForever #BoycottLaalSinghChaddha Aap jaate ho naa film dekhne toh mat jaao. – Kareena K Khan Ok, hum log nhi jaayenge. ? PS : Ce n’est qu’une des raisons. Il y a d’autres aussi. pic.twitter.com/WW7I5slKRX Raj4SSR (@raj4_ssr) 30 juillet 2022

Réalisé par Advait Chandan, Laal Singh Chaddha met également en vedette Mona Singh et Naga Chaitanya dans des rôles clés. Sa sortie est prévue le 11 août 2022.