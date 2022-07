Boycott hypothécaire en Chine : le gouvernement exhorte les banques à prêter davantage aux développeurs

Le régulateur bancaire chinois a exhorté les prêteurs à accorder davantage de crédit aux promoteurs immobiliers, car un nombre croissant d’acheteurs retiennent les paiements hypothécaires sur des projets de logement inachevés dans 50 villes.

Furieux des livraisons reportées de maisons pré-vendues, des délais de livraison peu clairs et de l’arrêt de la construction, les acheteurs de maisons auraient interrompu la semaine dernière les paiements pour des unités déjà vendues dans au moins 100 projets résidentiels, selon les données de groupes industriels et d’analystes.

Le boycott a aggravé les craintes de contagion financière dans le secteur immobilier en difficulté du pays, qui est estimé à 18-30% du PIB et est un moteur clé de la croissance de la deuxième économie mondiale.

Les analystes l’ont qualifié de “cercle vicieux” qui affaiblirait davantage la confiance des consommateurs, après les chiffres de croissance lamentables du deuxième trimestre de la semaine dernière qui étaient les pires depuis la pandémie.

La Commission bancaire et de réglementation des assurances de Chine a exhorté les banques à “répondre efficacement aux besoins de financement raisonnables des sociétés immobilières, à soutenir vigoureusement la construction de logements locatifs” et à soutenir les fusions et acquisitions de projets, a déclaré un représentant dans une interview aux médias d’État publiée dimanche.

Il leur a également été demandé de “faire du bon travail dans le service client … respecter les contrats, respecter les engagements et protéger les droits et intérêts légitimes des consommateurs financiers”.

Ces mesures étaient nécessaires pour “maintenir le fonctionnement stable et ordonné du marché immobilier”, a déclaré le responsable anonyme.

Les autorités ont lancé une campagne de répression contre l’endettement excessif dans le secteur immobilier en 2020, laissant des géants comme Evergrande et Sunac avoir du mal à effectuer des paiements et les forçant à renégocier avec leurs créanciers alors qu’ils vacillaient au bord de la faillite.

‘Cercle vicieux’

“Le récent boycott hypothécaire a révélé les retombées dans le secteur immobilier de la déroute des défauts d’obligations sur les projets immobiliers inachevés”, a déclaré Ken Cheung, stratège en chef des devises asiatiques à la banque japonaise Mizuho.

“Cela forme un cercle vicieux dans le secteur immobilier. Avec la baisse de confiance dans les perspectives du secteur immobilier, les acheteurs de maisons retardent leurs achats et les prix de l’immobilier chutent.”

Les régulateurs ont rencontré les banques la semaine dernière pour discuter du boycott croissant des prêts hypothécaires à la consommation, a rapporté Bloomberg News, alors que de plus en plus de grands développeurs chinois sont au bord de la défaillance.

Ces développements surviennent à un moment de ralentissement de la croissance en Chine et de faibles ventes immobilières, ce qui ajoute au risque pour la stabilité avant le 20e Congrès du Parti communiste à l’automne, lorsque le président Xi Jinping devrait obtenir un troisième mandat.

“Les acomptes et acomptes pour les entreprises de promotion immobilière ont chuté de 37,9% en glissement annuel au premier semestre 2022”, a déclaré à l’AFP Rajiv Biswas, économiste en chef pour l’Asie-Pacifique chez S&P Global Market Intelligence.

Il a averti que les perspectives plus faibles du secteur immobilier « aggraveraient les risques à la baisse auxquels est confrontée l’économie chinoise ».