Boycott Brahmastra a de nouveau tendance sur Twitter alors que les fans tentent de limiter les dégâts en faisant passer “Nous aimons Alia Bhatt” à sa remarque “Ne me regarde pas” [VIEW TWEETS]

La date de sortie de Alia Bhat et Ranbir Kapoorle film Brahmastra approche à grands pas. Compte tenu de la récente tendance Boycott Bollywood, il y a beaucoup de tension autour de la collection au box-office du film. Avant sa sortie, le film est tombé dans la controverse en raison de la remarque d’Alia Bhatt. Dans une récente interview, Alia Bhatt avait parlé de népotisme, de pêche à la traîne et plus encore et avait déclaré que “Si vous ne m’aimez pas, ne me regardez pas”. Cela a conduit à un trolling massif sur les réseaux sociaux et ses effets sont visibles sur Brahmastra. Une fois de plus, Boycott Brahmastra est à la mode sur les réseaux sociaux.

Brahmastra a reçu une publicité négative

Sur Twitter, beaucoup appellent au boycott du film avec Alia Bhatt et Ranbir Kapoor réalisé par Ayan Mukerji. La tendance survient après que les fans d’Alia Bhatt ont tenté de limiter les dégâts en faisant suivre We Love Alia Bhatt sur Twitter. Il semble que deux opinions contrastées s’affrontent sur Twitter à propos d’Alia Bhatt et de Brahmastra et tout est dans l’actualité du divertissement. Découvrez quelques tweets ci-dessous :

La citoyenne britannique Alia Bhatt est issue d’une famille anti-hindoue et anti-indienne Le père Mahesh Bhatt est ouvertement anti hindou. Il a affirmé que le 26/11 était une conspiration RSS Alors que le frère Rahul Bhatt était impliqué avec David Headly le 26/11#BoycottBrahmastra pic.twitter.com/s1M0U3d2j1 RAM BHAKT (@ Rajnees15502016) 27 août 2022

Allons #boycottbrahmastramovie #BoycottBrahmastra fans de Ram Charan, c’est le moment de montrer votre soutien à nos chers amis du nord de l’Inde https://t.co/hjN4IZGMXn Pavan RC (@Pavannag561) 27 août 2022

Ils glorifient les soldats britanniques comme étant généreux et les soldats indiens comme arrogants dans #RanbirKapoor film mettant en vedette #Shamshera. Dieu sait comment ils vont faire avec #Brahmastra à présent. Alors mieux vaut #BoycottBrahmastra. #AliaBhatt #KaranJohar #BoycottBollywood pic.twitter.com/ey7mEGCQwK Nuage!! (@CrazyEnemyy) 27 août 2022

Voici ce que tweetent les partisans d’Alia Bhatt :

Le jeu d’acteur d’Alia Bhatt dans et en tant que gangubai kathiawadi sera enseigné dans les livres d’histoire NOUS AIMONS ALIA BHATT pic.twitter.com/rkS39z6RET usfa (@surkhrooh_) 27 août 2022

Au cours des deux dernières années, elle a reçu tellement de haine sur les réseaux sociaux. C’était si douloureux pour nous tous mais elle l’a changé en amour avec son travail acharné et sa passion pour les cinémas. Elle a gagné des cœurs en atteignant 100 cr en 13 jours. Elle a prouvé qu’elle est là pour briller NOUS AIMONS ALIA BHATT pic.twitter.com/qZZ9wjPnn6 Deep Jaiswal (@deepjaiswal007) 27 août 2022

Écolière à reine de la mafia croissance folle folle NOUS AIMONS ALIA BHATT pic.twitter.com/AdfhTQAUc4 usfa (@surkhrooh_) 27 août 2022

Brahmastra arrive sur les écrans le 9 septembre 2022. Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sont tous chargés de promouvoir le film.