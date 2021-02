Boy somnole sur le lézard en faisant ses devoirs, se réveille avec une impression de reptile sur son visage

Il semble que les enfants de Taïwan sont entassés avec beaucoup de devoirs parce qu’un tout-petit était tellement fatigué de travailler sur ses devoirs qu’il n’a même pas remarqué qu’il dormait sur un lézard. Dans un tweet qui explose maintenant sur le site de microblogging, deux photos racontent l’histoire d’un garçon qui dormait sur son cahier où un lézard mort gisait déjà. Cependant, ce n’est qu’à son réveil avec l’impression proéminente du lézard sur sa joue qu’il réalisa ce qui s’était passé.

Les photos ont été partagées sur Twitter par Jackson Lu qui les a légendées en chinois comme suit: «Peu importe si vous vous assoupissez avec vos devoirs, vous n’avez même pas l’impression de dormir sur un lézard mort, n’est-ce pas?» Le tweet a recueilli plus de 6 000 likes et a été retweeté plus de 4 925 fois. L’un des utilisateurs a déclaré qu’ils ne comprenaient même pas la langue chinoise, mais que l’image était suffisante pour leur parler. Alors que certains utilisateurs pensaient que le lézard devait être mort du poids du garçon et n’était pas mort auparavant.

Alors que beaucoup ont été dégoûtés par le tweet comme un utilisateur a écrit «EEEEEEEWWWWWWW», ils ont mentionné préférer mourir au lieu de faire face à quelque chose comme ça. Un autre utilisateur a mentionné comment ils auraient nettoyé leur visage avec du papier de verre s’ils avaient été dans une telle situation. Un autre tweet hilarant disait que l’enfant venait de cuisiner le reptile à sang froid avec ses joues chaudes.

Beaucoup se demandaient comment, dans le monde, le garçon n’avait pas remarqué la présence du lézard ou senti quelque chose en se couchant. Mais probablement, le garçon était trop fatigué pour comprendre une telle sensation. Le tweet a laissé de nombreux internautes paranoïaques alors qu’ils priaient pour ne jamais être victimes d’une situation aussi hilarante et dégoûtante.

Même parmi les cauchemars, cette image évoque le pire cauchemar des internautes. Mais de nombreux utilisateurs ont mentionné que cela devait être une très bonne sieste pour le garçon qui ne se souciait même pas de remarquer le lézard domestique.