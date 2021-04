Si vous avez grandi en regardant des sitcoms des années 90 comme Garçon rencontre le monde, vous reconnaîtrez instantanément Danielle Fishel – peut-être uniquement à partir de ses cheveux. Son personnage emblématique, Topanga, arborait d’épaisses mèches blondes sales qui étaient la définition des #hairgoals des années 1990, sans doute juste derrière celle de Rachel Green dans Amis. Bien que son fabuleux « do » ait pu susciter l’envie dans le cœur de nombreux adolescents à l’époque, de nos jours, Fishel aide tout le monde à obtenir leurs propres tresses ultra-succulentes grâce à sa marque de soins capillaires végétaliens et sans cruauté, Be Free de Danielle Fishel.

La collection Be Free by Danielle Fishel promeut des ingrédients sûrs et efficaces et une transparence totale de la marque. Chaque produit est exempt de sulfates, de chlorure de sodium, de phosphates, de gluten, de parabens, de phtalates et de parfum, du shampooing et revitalisant sans danger pour la couleur (36 $) au Scalp Refresh (30 $) au démêlant (30 $) et au masque capillaire nourrissant ( 32 $).

Lorsque nous avons testé cette gamme de soins capillaires, nous avons constaté que non seulement les produits avaient une odeur incroyable et une mousse riche, mais qu’ils donnaient en fait une augmentation instantanée du volume, contrairement à de nombreux autres produits sans sulfate sur le marché. Nous avons également apprécié la formule éthique et entièrement naturelle de chaque produit, avec des ingrédients allant de l’huile d’argan et de la camomille dans le shampooing Be Free à l’huile de coco, l’aubergine et l’huile de maracuja dans le revitalisant Be Free.

Curieux de l’histoire de la marque et de la façon dont Fishel s’est retrouvé dans l’industrie des soins capillaires, nous nous sommes entretenus avec l’actrice pour lui demander comment sa ligne est née, ses inspirations et ses conseils pour créer une entreprise. Continuez à lire pour entendre ce qu’elle avait à dire.

R: Parlez-nous un peu de Be Free? Qu’est-ce qui vous a donné envie de le créer?

DF: Je n’ai pas voulu me lancer dans le jeu des cheveux. Mon mari et moi avons découvert que nous étions enceintes à la fin de 2018 et j’étais très excitée. Avant cela, je n’avais jamais été une de ces personnes à trop se soucier des produits que j’utilisais, à part vouloir qu’ils fonctionnent bien. Mais quand je suis tombée enceinte, tout d’un coup ce que je mettais dans mon corps est devenu très important. J’ai réalisé assez rapidement que les produits que vous utilisez sur votre peau et vos cheveux sont tout aussi importants que ce que vous consommez.

J’avais besoin de commencer à penser à tout ce qui se passait dans mon corps, y compris ce que j’utilisais sous la douche. J’ai utilisé l’application Skin Deep d’EWG pour vérifier les cotes de sécurité de mon shampooing et de mon revitalisant, et c’est à ce moment-là que j’ai su que je devais trouver des produits plus sûrs. J’ai demandé à mes amis qui avaient des enfants s’ils avaient des recommandations, et j’ai également cherché sur Google des produits plus sains, mais je n’étais pas satisfait de tout ce que j’ai essayé. C’est là que j’ai décidé de lancer la ligne Be Free.

R: Comment avez-vous élaboré une formule? Avez-vous été très impliqué dans le processus?

DF: J’ai un laboratoire basé aux États-Unis, car je voulais que tous mes produits soient fabriqués aux États-Unis. J’ai travaillé avec les chimistes pour accomplir tout ce que je voulais. Je voulais bien mousser, sentir bien (sans utiliser de parfum artificiel), et je voulais que notre étiquette d’ingrédients soit totalement transparente. Les chimistes m’envoyaient des lots à tester, je recherchais chaque ingrédient et je leur donnais des commentaires.

Mon objectif était de trouver un juste milieu où le produit fonctionnait bien, sentait bon et était assez naturel pour mes standards. C’était un long processus. Après le lancement, j’ai même eu un client qui était sans gluten m’envoyer un e-mail au sujet d’un ingrédient particulier (protéine de blé) dont elle n’était pas satisfaite, alors nous l’avons supprimé. Entendre les commentaires des personnes qui utilisent mes produits vient d’améliorer la gamme. Avant tout, je voulais créer des produits qui répondent aux besoins des gens.

R: On dirait que vous vous engagez dans une mission axée sur les personnes. La marque entretient-elle une relation active avec ses clients?

DF: Notre service client est l’une des choses dont je suis le plus fier au sein de notre entreprise. Nous avons une garantie de remboursement de 30 jours, sans poser de questions. Si quelque chose ne va pas avec l’un de nos produits, nous nous efforcerons de le corriger. Je veux que les gens utilisent nos produits et continuent de le faire parce qu’ils les aiment, qu’ils travaillent pour eux et qu’ils se sentent valorisés par notre marque.

R: Vous venez de dévoiler le nouveau masque capillaire et le spray démêlant il y a quelques mois. Pouvez-vous révéler quoi que ce soit sur vos projets pour les futurs produits?

DF: Nous avons certainement beaucoup entendu parler d’un protecteur contre la chaleur – les gens le veulent, et c’est aussi quelque chose qui me manquait dans ma propre routine de soins capillaires. J’ai aussi entendu beaucoup de gens: « Je veux un produit qui n’est pas pour quelqu’un qui a déjà les cheveux épais. Qu’en est-il de quelque chose pour ceux d’entre nous qui ont les cheveux fins et fins qui veulent un peu plus de peps? » Nous sommes donc allés de l’avant et avons créé un produit pour donner aux gens ce volume. C’est peut-être mon produit préféré de la gamme. Laissez-moi vous dire que ce produit change totalement la donne. Cela m’aide aussi à passer plus de temps entre les lavages, donc il absorbe aussi l’huile, et je pense que les gens vont vraiment l’aimer.

Note de l’éditeur: La crème épaississante pour les cheveux volumineux Be Free a été lancée en privé à leurs VIP plus tôt cette semaine et est maintenant disponible en pré-commande (à 20% de réduction) jusqu’au vendredi 16 avril.

R: Quels conseils donneriez-vous aux femmes entrepreneurs?

DF: Mon conseil serait de regarder votre propre vie et de comprendre ce qui vous manque, ou un problème dans votre vie que vous voulez résoudre. Si vous avez un problème, il y a de fortes chances que d’autres personnes le partagent également. Une des raisons pour lesquelles j’aime cette entreprise est qu’elle ne me semble pas être un travail. C’est quelque chose qui s’est passé de manière organique, donc pour moi c’est un projet passionnel. Je me réveille avec impatience de parler de nouveaux produits, de proposer ce que nous allons faire ensuite, de travailler avec le laboratoire et d’entendre nos clients. Je dirais de regarder à l’intérieur et de vous demander: « De quoi ma vie a-t-elle besoin? » Posséder votre propre entreprise prend du temps, vous voulez donc en profiter. Si cela résout un problème pour vous, vous avez déjà une longueur d’avance.

R: Quelles sont les femmes qui vous ont inspiré en cours de route?

DF: Je dis toujours ma maman. Ma mère a la boussole morale la plus forte que j’aie jamais rencontrée. Elle sait toujours ce qui est juste. J’ai maintenant une autre raison de l’admirer, car après le divorce de mes parents, elle s’est demandé ce qu’elle avait toujours voulu faire et a décidé de devenir maquilleuse au milieu de la cinquantaine. Elle est diplômée de l’école de maquillage et a lancé sa propre entreprise de beauté nuptiale, Belle Amici Beauty. Elle a bâti une entreprise très prospère pour elle-même, et honnêtement, la voir faire cela est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai pensé qu’il serait possible pour moi de créer une entreprise également. J’ai pensé: « Ma mère l’a fait, donc je peux le faire aussi. »

Je travaille également en tant que réalisatrice et Ava DuVernay est quelqu’un que j’admire vraiment. Son travail est incroyable et son activisme est inspirant. Elle a créé Array Now, un collectif de films axé sur l’amplification des voix des personnes de couleur et des femmes à travers les films. Elle pense toujours en dehors des sentiers battus et j’aime qu’elle cherche toujours à élever les gens. C’est quelque chose que j’aspire aussi à faire à travers mon entreprise et en tant que personne.

