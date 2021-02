Les stars de BOY Meets World, Ben Savage et Danielle Fishel, se sont réunies pour une publicité épique pour la Saint-Valentin, se moquant d’autres comédies romantiques.

Les deux, qui ont joué le rôle de Cory et Topanga dans la sitcom des années 90, ont repris leurs rôles pour le scénario de rencontre mignon dans Panera Bread, alors qu’ils se sont liés sur leurs nouveaux pains plats à pizza.

Tous deux revendiquant la pizza au pepperoni comme leur propre, ils se moquent bientôt des nouvelles options Panera – et se disputent pour savoir qui obtient la dernière part.

Se référant à des films comme Love Actually et Jerry Maguire – « vous m’avez eu au pepperoni! » – les fans étaient ravis de la publicité d’une minute.

« Pouvons-nous s’il vous plaît obtenir un spectacle de Cory et Topanga !! » a commenté un fan, comme un autre a partagé: « Omg c’est la meilleure chose qui soit. »

Boy Meets World a couru pendant sept ans, et a suivi le personnage de Ben Cory alors qu’il poursuit avec enthousiasme son intérêt pour le sport et les filles de son année.

Au fil des années, son personnage se développe avec l’intrigue alors qu’il construit des relations et fait face aux luttes de la vie d’adolescent.

En 2014, ils sont tous deux revenus à l’écran dans Girl Meets World, avec à nouveau Cory et Topanga, mais ils sont maintenant mariés et élèvent leur fille adolescente Riley Matthews.

Alors que Cory travaille comme professeur d’histoire, Topanga a un travail de haut vol en tant qu’avocat.

En juin 2020, cependant, Danielle s’est excusée après que l’ancienne co-star Trina McGee ait prétendu qu’elle avait souffert de racisme sur le tournage du drame pour adolescents des années 90, et a affirmé qu’elle ne se sentait pas la bienvenue lorsqu’elle a joué dans la série Revival en 2015.

« Danielle a décidé d’être très serrée et de ne pas parler », se souvient Trina en s’adressant à Yahoo Entertainment.

« Nous en avons discuté récemment, parce qu’elle m’a appelé pour m’excuser. Elle traversait beaucoup de choses à l’époque au niveau d’une personne. »

Plus tard, Danielle a tweeté: « Je devais à @realtrinamcgee des excuses pour avoir été impolie, froide et distante lorsqu’elle a joué sur GMW (son tweet concernant des hellos chaleureux rencontrés avec des regards vides et froids était à propos de moi).

« Trina et moi avons parlé il y a plus d’un mois et elle a gracieusement accepté mes excuses. »