‘Boy Meets World’s’ Matthew Lawrence, Chilli de TLC datant: ‘Elle est rayonnante’

La star de “Boy Meets World”, Matthew Lawrence, sort avec Rozonda “Chilli” Thomas du groupe TLC.

“Je suis avec Chilli depuis 2005, et je ne l’ai jamais vue aussi amoureuse”, a déclaré le représentant de Thomas, Christal Jordan, au magazine People. “Elle est rayonnante. Ils sont vraiment mignons ensemble.”

Le nouveau couple a également posté une vidéo sur leur compte Instagram le week-end du Nouvel An où ils dansent en pyjama sur le hit “Take on Me” de A-ha. Ils ont hashtag la vidéo : “#newyearsshenanigans #onesiegang #wecute.”

Jordan a ajouté qu’ils avaient passé Thanksgiving et Noël ensemble à Atlanta, où Lawrence avait rencontré la famille de Thomas.

Lawrence et l’ancienne pro de “Dancing with the Stars” Cheryl Burke ont finalisé leur divorce trois mois plus tôt. Burke et Lawrence ont été mariés pendant trois ans avant qu’elle ne demande le divorce en février 2022.

Burke a apparemment semblé aborder la nouvelle en écrivant: “C’était rapide…” sur son histoire Instagram. Elle a également posté un Tiktok d’elle-même en train de se parfumer sur la chanson Bebe Rexha et David Guetta “I’m Good” avec la légende “Mood going into 2023”.

Les représentants de Thomas et Lawrence n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital.