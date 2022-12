Boy George s’exprime sur sa condamnation pour voies de fait après avoir été grillé dans le camp I’m a Celeb

BOY George dit qu’il tire un trait sur sa condamnation pénale de 2009 qui l’a vu purger quatre mois d’une peine de prison de 15 mois.

La star du Culture Club a déclaré que son arrestation et sa condamnation pour avoir emprisonné l’escorte Audun Carlsen étaient un signal d’alarme pour réparer sa vie.

Shutterstock

Et il s’est juré de ne plus jamais parler de l’un ou de l’autre.

George, qui a été interrogé sur le crime par Scarlette Douglas dans I’m a Celebrity, a déclaré: «La principale raison pour laquelle je n’en parle pas, c’est que cela traîne en longueur.

« J’ai été poursuivi sur ma propre preuve lorsque j’ai dit à la police que j’avais menotté ce type.

« Mon avocat a dit : ‘Pourquoi leur avez-vous dit ?’ Je pensais dire la vérité et être autorisé à rentrer chez moi.

“Il y avait de la naïveté mais je prenais beaucoup de médicaments.

« Je ne veux pas blesser le gars. Je ne le déteste pas et ne lui souhaite aucun mal.

«Je suis comme, continuez votre vie parce que je l’ai fait.

« Je me souviens d’avoir été assis dans ma cellule en pensant : ‘Tu as fait ça et tu dois le réparer’. Et j’ai.

“Je suis allé voir ma mère et je me suis excusé. Elle a dit: “Ne vous excusez pas, restez sobre.” Je sais ce que j’ai fait et ce que je n’ai pas fait.

« Je me suis excusé et je suis sobre depuis.

“C’est un grand moment parce que je n’en parlerai plus jamais.”