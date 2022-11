Boy George se rend à la plage avec sa famille en Australie après avoir révélé ses véritables sentiments à propos du passage de I’m A Celebrity

BOY George a été vu sur la plage avec sa famille en Australie après avoir été exclu de I’m A Celebrity.

Le chanteur du Culture Club – qui a révélé ses vrais sentiments à propos de l’émission ITV en snobant les interviews après le camp – semblait profiter de sa liberté alors qu’il se dirigeait vers le Queensland.

Boy George était tout sourire pour le voyage à la plage aujourd'hui

Il a été rejoint par sa famille lors de sa visite à Surfers Paradise

On pouvait voir Boy George, 61 ans, plonger dans l’eau alors qu’il la gardait causale dans un pantalon noir lâche et un haut noir pour la journée.

Le chanteur de Karma Chameleon a protégé sa tête du fort soleil Down Under avec un bandeau alors qu’il pagayait dans l’eau.

Cherchant à profiter de sa liberté, à prendre des selfies sur la plage, il a été rejoint par sa sœur, son neveu et son agent.

Il a souri largement en profitant du sable doré de la plage de Surfers Paradise dans le Queensland, qui se trouve le long de la Gold Coast australienne.

La sœur de George, Siobhan, et son neveu semblaient profiter de l’océan alors qu’ils étaient observés par son agent, debout au soleil.

Cela vient après que Boy George ait révélé ce qu’il ressentait vraiment pour I’m A Celebrity après avoir refusé de participer à un élément majeur de la série.

Le chanteur de Culture Club s’est rendu sur sa page Instagram pour dénoncer les “nombreuses règles” qu’il devait suivre pendant son passage dans l’émission.

Il a snobé son interview post-sortie avec ITV hier et prévoyait de rentrer chez lui avant la grande finale ce week-end.





Le chanteur de Karma Chameleon a depuis dévoilé ses sentiments envers I’m A Celeb, alors qu’il s’opposait à ne pas avoir de “liberté”.

La star est retournée au studio jungle d’ITV pour “répondre aux questions soumises par les fans” dans une vidéo publiée jeudi après-midi.

Boy George a dit à la caméra : « Salut, c’est moi, Boy George. Je suis de retour dans la jungle pour répondre à certaines de vos adorables questions.

Il a ensuite lu le premier, qui demandait: “Quelle était votre plus grande envie dans la jungle?”

Ne se retenant pas, George a alors lancé: «Mon plus grand désir dans la jungle était la liberté, on ne me disait pas quoi faire.

« Vous savez, cela a été la chose la plus difficile pour moi, avoir autant de règles. J’étais donc content de sortir et de prendre une douche.

Cela vient après que Boy George se soit «refusé l’autorisation de rentrer chez lui» après avoir demandé aux patrons de l’émission de ne pas participer à la finale I’m A Celebrity.

Alors que Boy George a également laissé entendre qu’il fulminait contre les patrons de l’émission – car il ne s’est pas présenté pour ses interviews d’après-émission.

George a été rejoint par son neveu, sa sœur et son agent lors du voyage

Il a trempé ses orteils dans l'eau sur la plage de sable doré

Boy George a pris des photos alors qu'il se dirigeait vers l'océan