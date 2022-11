Boy George révèle qu’il faisait secrètement la promotion de sa nouvelle chanson dans le camp I’m A Celeb – l’avez-vous remarqué ?

BOY George a révélé qu’il faisait secrètement la promotion de sa nouvelle chanson dans le camp I’m A Celeb.

Le chanteur du Culture Club est devenu la quatrième célébrité à partir lorsqu’il a reçu la botte mardi.

Boy George a révélé qu’il faisait la promotion de sa nouvelle musique sur I’m A Celeb[/caption]

Le pionnier de la nouvelle vague a été accueilli par le son de son tube classique Karma Chameleon alors qu’il entrait dans un hôtel cinq étoiles après être devenu le quatrième expulsé de I’m A Celeb..

Il a refusé de faire des apparitions à la télévision après ses 18 jours au camp, mais il a finalement rompu son silence sur son séjour dans la jungle dans une vidéo en direct sur Instagram.

George, 61 ans, a répondu aux questions des fans sur le compte Instagram officiel de I’m A Celebrity et l’une d’entre elles était : « Laquelle de vos chansons décrit le mieux votre expérience dans la jungle ?

George a répondu: “Mon nouveau s’appelle You Can Do This, je le fredonnais dans le camp et c’est devenu mon genre de petit mantra.”

Il a ensuite prononcé une ligne du refrain, ajoutant: “Vous pouvez le faire, laissez-moi vous aider à traverser cela…”

George a également déclaré que son plus grand désir dans la jungle était la «liberté» et «ne pas se faire dire quoi faire» et a déclaré qu’il manquait plus de café que de maquillage, ajoutant: «C’était bien de ne pas me voir pendant deux semaines. Ça n’arrivera plus jamais.”

La légende de la pop a déclaré à ses camarades de camp dans la série télé-réalité ITV qu’il avait menacé de quitter Culture Club lorsque ses camarades de groupe ont choisi de ne pas libérer Karma Chameleon.

Boy George a déclaré: « Karma Chameleon, ils détestaient. Ils détestaient ça. Ils disaient : « C’est le dernier clou de notre cercueil, c’est nul » et j’ai dû me battre pour le faire figurer sur le disque. J’ai dû dire: ‘Si vous ne le mettez pas sur le disque, je quitte le groupe.’





La star a révélé qu’il avait menacé de quitter le groupe qui l’avait propulsé à la gloire à plusieurs reprises, ajoutant: “Je faisais ça chaque semaine cependant.

« J’étais la reine ‘stormer outer’. Chaque fois que je n’obtenais pas ce que je voulais, je me disais : ‘Je m’en vais !’ »

Le chanteur a également expliqué comment sa famille avait réagi à ses choix vestimentaires androgynes lorsqu’il était plus jeune.

Il a dit à ses collègues stars de la jungle: “Ma mère dirait [to my dad]’Regarde ce qu’il porte’ et mon père avait l’habitude d’obtenir son papier [and drop it down to look] et dire : ‘S’il veut se faire tabasser, qu’il sorte’ et c’est tout, vous savez ?