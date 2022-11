Boy George révèle qu’il craint d’ennuyer ses camarades de camp I’m A Celebrity avec sa routine quotidienne stricte

La star de I’M A Celebrity, Boy George, a révélé ses craintes d’ennuyer ses camarades de camp avec une routine nocturne spéciale.

Le chanteur a déclaré au Sun qu’il “chantait” tous les soirs avant d’aller se coucher.

La star de Karma Chameleon a admis qu’il ne dort pas beaucoup parce qu’il trouve que le sommeil est “un peu un obstacle” parce qu’il ne peut pas faire avancer les choses.

Au lieu de se chamailler sur le foyer I’m A Celeb, George a révélé qu’il avait l’intention de s’éloigner des autres stars, dont Olivia Attwood de Love Island et le politicien Matt Hancock.

Il a expliqué: “Je vais évidemment faire du yoga et je chante et je sais que cela va agacer certaines personnes – donc j’espère pouvoir trouver un espace où je peux le faire parce que je pense que cela me gardera plus sain d’esprit.”

George, à 61 ans, le camarade de camp le plus âgé de cette année, a déclaré qu’il ne s’était inscrit à l’émission qu’après avoir été persuadé par les hôtes Ant et Dec.

Il a déclaré: “Je suis allé à Saturday Night Takeaway il y a quelque temps et j’ai l’impression d’avoir été piégé par Ant et Dec parce qu’ils m’ont demandé:” Que signifie Karma Chameleon?

“Et j’étais comme, ‘Je n’ai jamais à le faire, je suis une célébrité’, comme une sorte de blague. Et puis ils m’ont dit : ‘Qu’est-ce qui te ferait faire ça ?’

“J’ai dit:” Si vous aimez un végétalien ou végétarien “. Je pense avoir dit végétalien, mais je ne suis pas végétalien, je suis végétarien. Et ils ont dit : ‘Nous pouvons !’ Et j’ai pensé: ‘Oh merde!’ “

George a failli avoir des doutes après que les producteurs d’ITV l’ont approché. Il a déclaré: “J’en ai parlé avec mon manager et j’ai dit:” Oh, je ne le fais pas.





En riant, il a ajouté : “Ensuite, j’ai parlé à Ant et Dec et vous savez à quel point ils sont charmants. . .”

Il a poursuivi: “Vous savez, la télévision est très différente. J’ai toujours regardé la série et ce n’est pas aussi agressif qu’avant.

«Si vous revenez à l’époque où, disons, Johnny Rotten était dessus ou Katie Price – c’était vraiment hostile et ce n’est pas quelque chose que j’aurais apprécié.

“Je veux dire, ça ne me dérange pas une dispute ou un débat et je suis excité de savoir qui pourrait être là et ce qui pourrait arriver. Et, vous savez, j’essaie d’être une personne intelligente.

Cependant, George, qui a critiqué Kim Kardashian le mois dernier sur Instagram pour ne pas avoir condamné Kanye West pour ses insultes “antisémites”, a révélé qu’il ne gaspillerait pas son énergie dans des querelles “inutiles” dans le camp.

“Il s’agit d’écouter les autres, nous les Gémeaux, nous ne sommes pas doués pour ça. Nous avons déjà pris une grande partie de nos idées sur ce que nous pensons et, vous savez, mes opinions sur les choses, en particulier au cours des trois ou quatre dernières années, ont beaucoup changé.

“C’est l’une des choses que jusqu’à ce que vous soyez dans cette situation, vous ne savez pas vraiment comment vous allez réagir, mais mon appétit pour les arguments inutiles est grandement diminué, malheureusement pour vous.”

“Eh bien, je pense qu’au cours des 10 dernières années, ou en fait des soixante dernières années, j’ai fait beaucoup de travail sur moi-même”, a-t-il déclaré, parlant de l’isolement avant la série commençant le dimanche 6 novembre.

“J’ai l’impression qu’à ce stade, je suis assez bon pour faire face à où ma propre tête me mène, tu vois ce que je veux dire?”

“Tout au long de ma vie, j’ai suivi différents types de thérapies et au cours des deux dernières années, j’ai pratiqué ce qu’on appelle les Trois Principes, c’est-à-dire que ce n’est pas vraiment une thérapie en tant que telle, car il s’agit en quelque sorte de gérer votre propre pensée.

“Je suppose que la meilleure façon de le décrire est la lessive mentale – vous regardez en quelque sorte vos réactions aux choses et je pense qu’il s’agit en grande partie de respirer avant de réagir, vous savez, dans le genre de courant Culture.

«Parce que nous avons ces appareils où nous pouvons insulter les gens et nous pouvons répondre aux gens immédiatement.

“Si vous revenez aux années 80 ou 70 ou quoi que ce soit, si quelqu’un voulait dire quelque chose d’horrible à votre sujet, il devait écrire une lettre à un journal ou participer à une émission de télévision pour exprimer son point de vue.

« Alors que maintenant tout le monde a accès à donner son avis tout de suite. J’ai donc l’impression que si vous êtes aux yeux du public, vous devez être plus attentif à la façon dont vous y répondez.

« Donc, ce genre de pratique [Three Principles] est très utile pour faire une pause avant de dire ce que vous auriez pu dire il y a 10 ans.

“J’ai été assez rapide avec mes réponses, vous savez, et c’est quelque chose sur lequel j’ai vraiment travaillé en termes de mon propre processus de communication et de réflexion et toutes ces sortes de choses.”

Mais le chanteur, qui est synonyme de maquillage extravagant pour les yeux et de chapeaux audacieux, a admis qu’il avait hâte de montrer le

Le chanteur, qui a récemment mis en vente sa maison classée Grade II de 17 millions de livres sterling dans la banlieue verdoyante de Hampstead à Londres, a déclaré: «Eh bien, la plupart du temps, je suis dépouillé, je ne me promène pas comme je suis monter sur scène la plupart du temps.

“Quand j’avais 19 ou 20 ans, évidemment, je ressemblais toujours à ça, vous savez, parce qu’il y avait plus de pression.

“Je pense qu’en vieillissant, je suis un peu plus à l’aise avec qui je suis – je ne parle pas de ‘Boy George’ comme s’il était une personne distincte pour moi.

“Mais quand vous vous habillez d’une certaine manière, les gens réagissent très différemment. Tu sais, si je ne suis pas habillé, parfois je vais au restaurant et les gens peuvent être assez impolis en fait.

“Dès qu’ils savent qui vous êtes, ils changent rapidement de ton. Vous savez, c’est une chose fascinante d’avoir un regard aussi extrême puis d’avoir l’air si différent sans ça.

“Je peux monter dans le bus, dans le métro et les gens ne me dérangent pas vraiment et je suis cool s’ils le font – je ne suis plus aussi tendu qu’avant.”

Cependant, malgré la suppression du glamour, le chanteur emblématique, qui a personnalisé son uniforme de camp en cousant des pois rouges sur sa chemise kaki, a révélé que les téléspectateurs peuvent toujours s’attendre au sommet des charts qu’ils connaissent et aiment.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentirait d’être couronné “reine” de la jungle, il a répondu : “Je ne pense pas que tu devrais participer à une émission comme celle-ci si tu ne veux pas faire de ton mieux.

«Je veux dire, c’est la même chose que de monter sur scène – je ne marche jamais sur scène et je pense que je vais donner une performance à moitié niveau, vous savez.

“J’ai l’impression d’avoir été bien payé pour ça, donc je vais être un Boy Georgey autant que possible.”