Boy George révèle que la peur est “pire que je ne suis les procès Bushtucker d’une célébrité” avant le lancement de l’émission

BOY George a révélé que sa plus grande peur est la peur elle-même devant la perspective de terrifiants procès I’m A Celebrity Bushtucker.

Le chanteur du Culture Club, 61 ans, est un coup majeur pour la programmation de cette année et a admis qu’il essaierait d’utiliser l’humour pour lui permettre de surmonter tous les défis difficiles.

TVI

AFP

George est le plus vieux camarade de camp de cette année[/caption]

Avant l’émission de lancement de dimanche, il a déclaré : « Ma plus grande peur est d’avoir peur et les essais ne sont pas quelque chose qui me passionne particulièrement.

« Je vais juste rire. Je sais qu’ils ne voudront pas me faire de mal. Mais je ne veux pas non plus m’ennuyer et j’essaierai d’obtenir les étoiles pour tout le monde.

« Je pense que je serai la diététicienne interne quand je serai dans le camp parce que je dirai à tout le monde qu’ils ne nous laisseront pas mourir de faim. Je vais dire à tout le monde de se calmer.

George a dit au Sun qu’il “chantait” tous les soirs avant d’aller se coucher et qu’il craignait d’ennuyer ses co-stars.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB GEORGES DE LA JUNGLE Boy George révèle comment les stars de I’m A Celeb l’ont persuadé de rejoindre l’émission MAT PARTEZ ! La querelle I’m A Celeb révélée alors que les stars attaquent Matt Hancock avant le lancement de l’émission

La star de Karma Chameleon a admis qu’il ne dort pas beaucoup parce qu’il trouve que le sommeil est “un peu un obstacle” parce qu’il ne peut pas faire avancer les choses.

Au lieu de se chamailler sur le foyer I’m A Celebrity, George a révélé qu’il avait l’intention de s’éloigner des autres stars, dont Olivia Attwood de Love Island et le politicien Matt Hancock.

Il a expliqué: “Je vais évidemment faire du yoga et je chante et je sais que cela va agacer certaines personnes – donc j’espère pouvoir trouver un espace où je peux le faire parce que je pense que cela me gardera plus sain d’esprit.”





George, à 61 ans, le camarade de camp le plus âgé de cette année, a déclaré qu’il ne s’était inscrit à l’émission qu’après avoir été persuadé par les hôtes Ant et Dec.

Il a déclaré: “Je suis allé à Saturday Night Takeaway il y a quelque temps et j’ai l’impression d’avoir été piégé par Ant et Dec parce qu’ils m’ont demandé:” Que signifie Karma Chameleon?

“Et j’étais comme, ‘Je n’ai jamais à le faire, je suis une célébrité’, comme une sorte de blague. Et puis ils m’ont dit : ‘Qu’est-ce qui te ferait faire ça ?’

“J’ai dit:” Si vous aimez un végétalien ou végétarien “. Je pense avoir dit végétalien, mais je ne suis pas végétalien, je suis végétarien. Et ils ont dit : ‘Nous pouvons !’ Et j’ai pensé: ‘Oh merde!’ “

George a failli avoir des doutes après que les producteurs d’ITV l’ont approché. Il a déclaré: “J’en ai parlé avec mon manager et j’ai dit:” Oh, je ne le fais pas.

En riant, il a ajouté : “Ensuite, j’ai parlé à Ant et Dec et vous savez à quel point ils sont charmants. . .”

Il a poursuivi: “Vous savez, la télévision est très différente. J’ai toujours regardé la série et ce n’est pas aussi agressif qu’avant.

En savoir plus sur le soleil AMOUR PERDU Towie est à nouveau célibataire alors qu’elle se sépare de son petit ami célèbre après des “lignes sans fin” HORS DE CONTRÔLE J’adore une moue juteuse… Je suis passé de 0 ml à 13 ml au fil des ans

«Si vous revenez à l’époque où, disons, Johnny Rotten était dessus ou Katie Price – c’était vraiment hostile et ce n’est pas quelque chose que j’aurais apprécié.

“Je veux dire, ça ne me dérange pas une dispute ou un débat et je suis excité de savoir qui pourrait être là et ce qui pourrait arriver. Et, vous savez, j’essaie d’être une personne intelligente.