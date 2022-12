Boy George révèle comment il a amené les patrons de I’m A Celeb à changer secrètement une partie du plateau après s’être plaint

Les patrons de I’M A Celeb ont secrètement changé une partie de l’ensemble pour faciliter la vie des stars après que Boy George se soit plaint.

À 61 ans, l’icône de la pop était la plus ancienne camarade de camp de cette année et ne s’est inscrite à l’émission qu’après avoir été persuadée par les animateurs Ant et Dec.

TVI

Boy George a stupéfait les producteurs quand il a lancé un strop et a menacé de quitter I’m A Celeb[/caption]

À un moment donné, George est parti en trombe, a volé une pomme et s’est caché derrière des arbres pour ne pas pouvoir être filmé après s’être vu refuser un retour en buggy au camp après un procès Bushtucker.

Mais il dit qu’il a « eu quelques victoires ».

“J’ai fait installer un filtre à eau dans le camp après avoir bu pendant une semaine cette eau dégoûtante qui avait le goût du bois, du feu”, a-t-il déclaré au Sun.

“Je disais : ‘J’ai vécu ça pendant une semaine, ce n’était pas dans mon contrat et c’est comme de la torture’.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB OH MEC! J’ai menacé de quitter la jungle I’m A Celeb 4 fois, dit Boy George – voici pourquoi LIGNE DE JUNGLE Matt Hancock m’a grondé quand j’ai plaisanté sur Thatcher, dit Boy George

“Après cela, ils nous ont procuré des électrolytes et mis un filtre sur la pompe, nous n’avons donc pas eu à faire bouillir l’eau.”

À un moment donné, la «diva du camp» a comploté une mutinerie et a même eu le soutien de ses co-stars – jusqu’à ce qu’il soit temps d’agir.

“Il y en a eu un autre où nous avions perdu un peu de chocolat dans un défi et j’avais vraiment faim ce jour-là, alors j’ai dit à tout le monde : ‘Faisons une mutinerie.

“Enlevons tous nos micros, allons dans la cabine et disons, donnez-nous le chocolat ou le spectacle est terminé”.

“Chaque fois que j’essayais de faire ça, personne d’autre n’était avec moi.

“J’étais toujours seul jusqu’à dix minutes plus tard, quand ils disaient:” Oh, j’allais te rejoindre. . . ‘

« D’autres personnes dans le camp, en particulier les plus jeunes, étaient beaucoup plus conscientes d’être surveillées. À un moment donné, je me suis dit : “Je m’en fiche maintenant”.

Il a également raconté au Sun comment il avait menacé de démissionner quatre fois.

Actualités universelles et sport

Boy George a donné le coup d’envoi après s’être vu refuser un tour dans une voiturette de golf[/caption]

Rex