Boy George laisse entendre qu’il fulmine contre les patrons de l’émission alors qu’il abandonne la majeure partie de la sortie de I’m A Celeb

BOY George a laissé entendre qu’il fulminait avec sa sortie I’m A Celebrity en “snobant” une interview contractuelle avec Good Morning Britain.

La star du Culture Club est devenue la quatrième camarade de camp à faire ses adieux à la jungle après Charlene White, Scarlette Douglas et Sue Cleaver.

Érotème

Boy George a été expulsé du camp I’m A Celebrity hier soir[/caption] Érotème

Il semblait de bonne humeur lors de sa conversation de sortie avec Ant et Dec[/caption]

Mais contrairement à ce trio, il n’a pas accordé d’interview à l’émission phare d’ITV.

Une source a déclaré au Mail : « Il va probablement attendre la semaine prochaine pour parler à la presse. Il a beaucoup à dire, donc ça vaudra la peine d’attendre.

George est la star la mieux payée de l’histoire de l’émission, gagnant 500 000 £ lucratifs, et les téléspectateurs ont été choqués de le voir partir si tôt.

Le chanteur, 61 ans, a atterri dans les deux derniers aux côtés de Chris Moyles mais a reçu le plus petit nombre de votes du public pour être renvoyé chez lui.

S’adressant ensuite aux hôtes Ant et Dec, George a déclaré: «Je suis en quelque sorte prêt. J’ai passé un moment incroyable, j’ai fait beaucoup de choses que je n’aurais jamais pensé faire. Je suis en quelque sorte excité de voir ma sœur.

À propos de ses tactiques de survie dans la jungle, il a déclaré: «J’ai dû oublier qui j’étais tout le temps que j’étais ici, j’ai dû laisser tomber. Je devais juste m’en remettre.

« Je devais juste dire : ‘Je suis dans la jungle, je n’ai aucun contrôle’.

“Pour être vraiment honnête, je suis heureux d’y aller aujourd’hui. Ce n’est pas quelque chose que je pensais faire, mais c’est beaucoup plus difficile que je ne le pensais.





“Je pense que cela vous fait vraiment apprécier ce que vous avez et les gens que vous aimez.”

George a déclaré qu’il souhaitait que Mike Tindall ou Jill Scott soient couronnés vainqueurs de 2022.

Il a dit : « Il a été le plus stoïque, il a fait le plus. Je pense qu’il est beaucoup plus sauvage qu’il ne le dit. Je pense à Mike ou même à Jill.

Un fan a tweeté: “Laissant de côté Hancock pense que Boy George était beaucoup plus divertissant que les autres là-dedans….”

Un autre a dit: “POURQUOI le garçon George a-t-il été élu AVANT Matt Hancock ????”

Et un troisième a ajouté : « Gutted @BoyGeorge est sorti de la jungle. Je voulais qu’il gagne. »

Selon PaddyPower, l’ancien capitaine de football anglais Jill est le favori pour gagner avec une cote de 11/10.

Elle n’est pas étrangère aux trophées remportés, ayant fait partie de l’équipe victorieuse des Lionnes à l’Euro 2022 en juillet 2022.

Sur ses talons avec une cote de 7/5 se trouve l’acteur de Hollyoaks, Owen Warner.

Les chances sont actuellement contre le comédien Babatunde Aleshe, qui est estimé à 175/1.