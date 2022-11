Boy George est “un mauvais travail et doit quitter I’m A Celeb”, déclare l’ex-star de l’émission

La star d’EX-I’M A Celebrity Edwina Currie a qualifié Boy George de “méchant travail” qui est “jaloux de Matt Hancock”.

Depuis son entrée dans la jungle d’ITV, le chanteur des années 80 Boy George a divisé les téléspectateurs au milieu d’une série d’affrontements dans le camp. À l’arrivée du député Hancock, la star de Karma Chamelon a même menacé de partir complètement en raison de la gestion par l’ancien secrétaire à la Santé de la pandémie de coronavirus.

Mais l’ancienne députée conservatrice Edwina Currie, qui a participé à la série ITV en 2014 et est devenue connue pour ses éliminations personnelles, dit que Boy George est juste jaloux de l’attention que Matt obtiendrait, et l’a qualifié de “sarcastique” et un “a -a été”.

Dans une attaque cinglante du chanteur, Edwina a déclaré: “Boy George pensait qu’il allait être la vedette de la série et ce n’est pas le cas – c’est une douleur narcissique.”

S’exprimant au nom de Slingo, Currie a poursuivi: “J’aimerais voir Boy George partir car il s’avère être une douleur! Il a 61 ans et c’est un sale boulot qui fait beaucoup de bruit inutilement.

“Il a refusé de répondre aux questions sur son passé, ce qui signifie qu’il est dans le déni. Il fait aussi des remarques sarcastiques et il essaie de créer de petites alliances avec d’autres individus, en particulier Seann [Walsh].

“Seann devrait lui dire de reculer et d’arrêter d’être désagréable, mais Seann est trop gentil pour dire ça. Seann connaît également le prix à payer pour avoir des ennuis dans une émission de télé-réalité.

«Je pense que Boy George pense qu’il joue à une partie d’échecs, dans laquelle il aime rabaisser les autres. Ce n’est pas comme ça que la jungle fonctionne, je peux vous le dire. Chaque remarque sarcastique est de l’or en ce qui concerne les éditeurs, non pas pour être du côté de George, mais pour le dépeindre comme la personne plutôt désagréable qu’il est.

“Il a peut-être été l’or du box-office il y a 40 ans, mais c’est un vrai has-been ces jours-ci. C’est un salaud égoïste et il n’est pas génial non plus à regarder dans la piscine !

La diva autoproclamée a rejoint la jungle car il a dit qu’il était “fatigué d’être emblématique dans le coin”, mais a depuis causé des problèmes devant et hors caméra en raison de ses exigences et de ses problèmes avec la série.

À un moment donné, il a même menacé de démissionner après une diatribe explosive contre l’équipage, lorsqu’ils ont refusé de le laisser monter dans une voiturette de golf après le procès Partners In Grime Bushtucker.

Il a également été vu partager ses réflexions sur Matt Hancock et s’énerver lorsque Scarlette Douglas l’a interrogé sur son séjour en prison pour voies de fait et faux emprisonnement.





Mais son équipe a soutenu la star, et a écrit dans un post sur Instagram : « George est complexe. C’est pourquoi ils le voulaient, c’est ce qu’il fait. Il s’énerve et s’en remet.

“Il a probablement faim et s’ennuie et n’aime pas les jeux ou les gens prétendant être quelque chose qu’ils ne sont pas, comme ce Hancock qui n’est là que pour promouvoir un livre.

« George est là pour se mettre au défi. Si vous voulez une vraie honnêteté et regardez les défis émotionnels gérés par quelqu’un qui est en convalescence et travaille tous les jours pour être une meilleure personne, alors continuez son voyage avec lui… qui dans ce camp pourrait éventuellement savoir ce que c’est que d’être Boy George ?

I’m A Celebrity est diffusé en semaine à 21h sur ITV.

