Boy George écrit une chanson sur le fait de vider les toilettes de la jungle remplies de «caca et pipi»

La dernière chanson de BOY George risque de déraper avant qu’il n’ait la chance de l’enregistrer.

Le chanteur, qui avait un single n ° 1 avec Do You Really Want to Hurt Me, a inventé une chanson tout en vidant le dunny avec l’animatrice de télévision Scarlette Douglas.

TVI

La dernière chanson de Boy George pourrait déraper avant qu’il n’ait la chance de l’enregistrer[/caption]

Le couple était aux toilettes hier et George a estimé : « Ramasser les déchets de quelqu’un d’autre offense vraiment les gens, vous savez. . . malheureusement ça ne me choque pas vraiment. C’est la vie, c’est naturel.

“Tout le monde doit s’asseoir sur les toilettes, tout le monde doit faire pipi, tout le monde doit faire caca. Ça rime !

Souriant, il a ensuite chanté : « Tout le monde doit s’asseoir aux toilettes, tout le monde doit faire pipi et caca. . . voilà, c’est fait. »

De retour au camp, Boy George a dit à ses camarades de camp qu’il aimait nettoyer leur désordre.

Il a insisté auprès de Sue Cleaver de Coronation Street : “Hautement recommandé et spirituel et vous ramène dans la nature.”