Boy George devient la star la mieux payée d’une célébrité de tous les temps – décrochant des frais énormes pour apparaître dans la jungle

BOY George est entré dans l’histoire de la télévision en devenant le candidat le mieux payé que I’m A Celebrity ait jamais eu.

Le Sun peut révéler que la popstar emblématique est payée plus de 800 000 £ pour apparaître dans l’émission ITV cette année, dépassant le record précédent de près de 250 000 £.

TVI

Boy George est devenu le concurrent I’m a Celeb le mieux payé de l’histoire de la série[/caption]

Noel Edmonds, hôte de Deal or No Deal, aurait été la star la mieux payée à ce jour, empochant 550 000 £ pour apparaître en 2018.

Le leader du Culture Club, 61 ans, a été sollicité à plusieurs reprises dans le passé – et a toujours hésité à faire le show.

Mais la tentation du chèque de paie géant – un peu moins d’un million de dollars – était trop grande pour être refusée.

Une source d’ITV a déclaré: “Boy sera l’or de la télé et les producteurs et lui le savaient.

En savoir plus sur Je suis une célébrité VENGEANCE PUBLIQUE Matt Hancock sera traité comme un «jouet», affirme que je suis un champion de célébrité JUNGLE GLAMOUR J’ai dépensé 1 000 £ en traitements glamour pour I’m A Celebrity, déclare Olivia Attwood

“Cela signifiait qu’ils allaient payer cher pour lui et qu’il pouvait se permettre de dire non à moins que l’argent ne soit juste.

“En fin de compte, l’argent est allé dans un territoire idiot et il ne pouvait pas vraiment refuser. Près d’un million de dollars est une somme énorme pour n’importe qui, peu importe à quel point vous êtes célèbre.

La source a ajouté: “Noel était la signature la plus chère auparavant, mais ils sont allés bien au-delà de l’argent qu’ils lui ont versé. Tout le monde voulait le signer. Les producteurs ont l’impression qu’il est la cerise sur le gâteau de cette série et ont hâte de le voir en action.

La révélation vient après que Boy – de son vrai nom George O’Dowd – ait déclaré que les producteurs de la série lui avaient demandé plusieurs fois dans le passé.





Mais ce sont les hôtes Ant et Dec qui ont finalement rompu sa résolution après son apparition sur Saturday Night Takeaway d’ITV.

Il a déclaré au Sun: “Je suis allé sur Saturday Night Takeaway pour faire ça il y a quelque temps, j’ai l’impression d’avoir été piégé par Ant et Dec.

« Parce qu’ils m’ont demandé ‘qu’est-ce que Karma Chameleon veut dire ?’ Et j’étais comme, “Je n’ai jamais à le faire, je suis une célébrité” comme une sorte de blague. Et puis ils m’ont dit : ‘Qu’est-ce qui te ferait faire ça ?’ et j’ai dit, ‘si vous avez aimé un végétalien ou végétarien’, je pense que j’ai dit végétalien, mais je ne suis pas végétalien, je suis végétarien. “Et ils ont dit:” Nous pouvons “, et j’ai pensé:” Oh merde “.”

Il a ajouté: “Cela a en fait pris du temps parce que j’en ai parlé avec mon manager, puis nous avons arrêté d’en parler et j’ai dit oh je ne le fais pas.

«Et puis j’ai parlé à Ant et Dec et vous savez à quel point ils sont charmants. J’ai décidé de le faire, puis je leur ai parlé, et ils m’ont simplement encouragé, comme ils le font. Mais oui, j’ai l’impression que c’est un peu ce que font les gens.

En savoir plus sur le soleil ‘un gars détendu’ Andrew de Love Island dit qu’il quitte la célébrité et retournera à son travail de jour OH WOW L’astuce astucieuse pour sécher les vêtements rapidement si vous n’avez pas de sèche-linge

« J’ai toujours regardé cette émission. Ce n’est pas aussi agressif qu’avant.

«Vous savez, si vous revenez à aimer, vous savez, quand dites que Johnny Rotten était dessus, ou Katie Price qui était vraiment hostile. Et ce n’est pas quelque chose que j’aurais apprécié.