Boy George “confirme” que la querelle secrète de I’m A Celebrity fait toujours rage alors qu’il snobe le finaliste après la sortie de la jungle

I’M a Celebrity’s Boy George est apparu pour confirmer qu’une querelle de camp fait rage au-delà de la jungle.

George, 61 ans, avait précédemment déclenché des rumeurs selon lesquelles il aurait quitté Je suis une célébrité lorsque le politicien Matt Hancock a fait une entrée surprise.

TVI

George est apparu pour confirmer qu’une querelle de camp s’est poursuivie au-delà de la jungle[/caption] Rex

Le couple s’est affronté pendant leur séjour dans la brousse australienne et il semble que le chanteur emblématique ne soit pas prêt à s’embrasser et à se réconcilier avec l’ancien secrétaire à la Santé Matt, 44 ans.

La star du Culture Club, George, n’a pas encore suivi Matt sur les réseaux sociaux.

Bien que Matt suive chacun de ses anciens camarades de camp, seuls cinq d’entre eux lui ont rendu la pareille.

Hier, il a été rapporté que seuls Owen Warner, Babatunde Aleshe, Mike Tindall, Scarlette Douglas et Seann Walsh avaient choisi de suivre Matt sur Instagram.

En savoir plus sur Je suis une célébrité « SES CRITIQUES SONT OFFENSANTS » I’m a Celebrity’s Lady C prend la défense de Christopher Biggins DUO ICONIQUE Zara Tindall et I’m a Celeb star partagent une tendre étreinte alors qu’ils se rencontrent enfin

En plus de George, la championne de l’émission Jill Scott, la star de Loose Women Charlene White, le DJ Chris Moyles et les présentateurs Ant et Dec n’ont pas encore appuyé sur le bouton de suivi trois jours après la diffusion de la finale.

Alors qu’il était dans la jungle, George a accusé Matt de lui avoir donné des “regards amusants” après avoir admis qu’il le trouvait “gluant” et “glissant”.

Il a même dit à Matt que la vue d’autres camarades de camp étant « trop gentils » avec lui « montait sur ses seins ».

George a également trouvé son humeur flamboyante après que Matt n’ait pas vu le côté amusant d’une blague qu’il avait faite sur le «chocolat».





Il a déclamé à Seann Walsh au ruisseau: «Je ne supporte pas Matt. J’ai essayé de l’aimer et j’ai échoué.

« Je le trouve visqueux, je le trouve glissant. Je le trouve juste… J’ai fait une blague sur le chocolat. Il m’a juste regardé comme…

« Je voulais dire : ‘Qu’est-ce que tu regardes ? Ne me regarde pas comme ça.'”

Boy George a ajouté: “J’ai essayé de séparer ce que je ressens pour lui de qui il est en tant que personne, mais je ne peux pas.”