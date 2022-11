Boy George balaie le copain I’m A Celeb de Matt Hancock alors que les fans repèrent une nouvelle bromance après la « querelle » de la jungle

Les fans de I’M A Celebrity ont repéré une nouvelle bromance dans la jungle alors que Boy George se rapprochait de Seann Walsh lors d’une séance de méditation dans la crique.

Au cours de l’épisode, le chanteur du Culture Club, George, a révélé comment il avait éduqué le comédien sur ses techniques de méditation et en particulier sur son utilisation du tapotement.

Rex

Rex

Tout en se baignant dans la crique, Seann a mis le tapotement en action alors qu’il faisait face aux températures glaciales de l’eau.

Seann était initialement entré dans la série en tant qu’entrant tardif aux côtés du député Matt Hancock qui a suscité des émotions mitigées dans le camp, en particulier avec George.

Les fans de l’émission à la maison n’ont pas tardé à commenter la nouvelle amitié improbable qui émergeait de l’émission et ont été laissés dans l’hystérie par leurs bouffonneries, comme l’a dit l’un d’eux sur Twitter : “Crying with Seann so funny #ImACeleb.”

Un autre a ajouté: “Maintenant, qu’est-ce que les f *** font George et Seann.”

En savoir plus sur Je suis une célébrité CHOISISSEZ ÇA Les fans de I’m A Celeb disent tous la même chose à propos de Boy George lors d’un essai alimentaire AUCUNE SYMPATHIE Je suis une célébrité critiquée par Women’s Aid alors qu’elle frappe Seann Walsh

Un troisième a fait écho: «Oooh plus de tapotements avec Boy George enseignant maintenant à Seann Walsh. Aimer!”

Tandis qu’un quatrième écrit à côté d’un mème de quelqu’un qui regarde avec incrédulité: “Le camp regarde Seann et George dans la piscine.”

Le duo improbable a été vu en train d’essayer une série d’étirements et de poses dans l’eau alors qu’ils étendaient leurs bras au-dessus de leur tête à un moment donné.

Au cours de l’épisode, Boy George a déclaré: “J’ai essayé d’enseigner à Seann quelques techniques de tapotement, en vous donnant des affirmations positives.”





Après avoir participé au chant spirituel, Seann a réfléchi sur le moment en parlant dans le Bush Telegraph.

Le comédien a déclaré: “C’est l’expérience de baignade la plus bizarre / probablement l’expérience que j’ai jamais vécue.”

Cela survient au milieu de la « querelle » de Matt et George qui bouillonne dans le camp alors que le chanteur des années 80 révèle ses pensées de quitter l’émission de téléréalité ITV sur la prescnese du politicien.

Il a d’abord confié à Scarlette Douglas la raison émotionnelle pour laquelle il se sentait mal à l’aise d’être dans l’émission avec Matt, révélant que cela se résumait à la bataille de sa mère Dinah O’Dowd avec Covid et à son incapacité à être là pour elle à l’hôpital.

La tension entre les deux hommes a également culminé lors de leur essai d’alimentation conjointe.

Au cours de la tâche, l’ancien secrétaire à la Santé a été contraint de beaucoup manger sur un certain nombre de plats dégoûtants, y compris le pénis de chameau.

Alors que Matt s’absorbait dans la tâche, George se mit à rire : “J’ai rêvé de ce moment.”

Rex

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! regardez le prochain épisode en direct demain à 21h (dimanche) sur ITV et ITV Hub.