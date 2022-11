Boy George a menacé de “je pars” aux membres du groupe après avoir partagé leurs points de vue sur le hit Karma Chameleon

BOY George a fait une révélation étonnante sur I’m A Celebrity de ce soir qu’il a menacé de quitter Culture Club lorsque ses camarades de groupe ont choisi de ne pas libérer Karma Chameleon.

La légende de la pop a raconté à ses camarades de camp dans la série télé-réalité d’ITV leurs premières impressions sur le disque et comment il avait dû les persuader d’autoriser sa sortie.

Rex

Rex

Boy George a déclaré: « Karma Chameleon, ils détestaient. Ils détestaient ça. Ils disaient : « C’est le dernier clou de notre cercueil, c’est nul » et j’ai dû me battre pour le faire figurer sur le disque. J’ai dû dire: ‘Si vous ne le mettez pas sur le disque, je quitte le groupe.’

La star a révélé qu’il avait menacé de quitter le groupe qui l’avait propulsé à la gloire à plusieurs reprises, ajoutant: “Je faisais ça chaque semaine cependant. J’étais la reine ‘stormer outer’. Chaque fois que je n’obtenais pas ce que je voulais, je me disais : ‘Je m’en vais !’ »

Le chanteur a également expliqué comment sa famille avait réagi à ses choix vestimentaires androgynes lorsqu’il était plus jeune.

Il a dit à ses collègues stars de la jungle: “Ma mère dirait [to my dad]’Regarde ce qu’il porte’ et mon père avait l’habitude d’obtenir son papier [and drop it down to look] et dire : ‘S’il veut se faire tabasser, qu’il sorte’ et c’est tout, vous savez ?

La lectrice de nouvelles Charlene White a alors demandé: “C’était une surprise pour quelqu’un quand tu sortais avec des garçons?”

Il a répondu : « Non. Mon père avait l’habitude de faire ce truc dans la voiture, il baissait la musique quand il allait faire une annonce.

“Mes frères allaient tous travailler, il était comme la radio en panne, il dit:” J’ai besoin de te parler de ton frère “. Ils ont dit: ‘Nous savons, montez la musique.’

George parlait de sa jeunesse et des débuts de sa carrière en discutant de la façon dont lui et ses camarades de groupe avaient trouvé leur nom unique.





Il a déclaré: «Nous nous appelions Caravan Club, nous nous appelions Can’t Wait Club et nous nous disions ensuite:« Nous sommes un club culturel, regardez-nous. Tu es juif, je suis irlandais, tu es jamaïcain, Roy est anglosaxon !’ »

Rex

jesuis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! regardez le prochain épisode en direct demain à 21h (dimanche) sur ITV et ITV Hub.