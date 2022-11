Boy George a l’air méconnaissable après sa sortie de prison alors qu’un ami révèle comment la star de I’m A Celeb a été célébrée de manière “diabolique”

BOY George est à peine reconnaissable dans un cliché pris peu de temps après sa sortie de prison il y a 13 ans.

Le chanteur de Culture Club, qui se trouve actuellement dans la jungle I’m A Celebrity, a passé plusieurs mois derrière les barreaux pour voies de fait et séquestration.

Getty

Le chanteur du Culture Club se produisant à Londres plus tard cette année-là[/caption] Rex

Il a été découvert qu’il avait menotté le mannequin norvégien et l’escorte masculine Audun Carlsen à un mur en janvier 2007.

George a affirmé qu’il était sous cocaïne et qu’il avait un épisode psychotique à l’époque, mais, en 2009, il a été condamné à 15 mois derrière les barreaux.

Cependant, le tueur à gages, maintenant âgé de 61 ans, n’en a servi que quatre et a fait la fête lors de sa libération anticipée, a affirmé un ami.

Sur une photo partagée par Vicki McKellar, qui est devenue la correspondante de George pendant qu’il était en prison, il regarde des mondes loin de l’image flamboyante pour laquelle il est connu.

EN SAVOIR PLUS SUR GARÇON GEORGE déséquilibré Boy George met en colère les fans de I’m A Celeb en risquant les lettres des co-stars de chez eux politique de la jungle Les fans d’IAC repèrent la “vraie raison” pour laquelle Scarlette a reçu la botte avant les autres

Au lieu de son maquillage coloré, de ses vêtements extravagants et de ses accessoires exagérés, George, de son vrai nom George O’Dowd, est nu et vêtu de noir avec le crâne rasé.

Vicki a déclaré: “Il portait un t-shirt diabolique 666 pour faire la lumière sur son calvaire en prison.”

Le dramaturge a déclaré que le jour de sa libération, le 11 mai, était «un moment de fête», il a donc organisé une grande réunion dans sa maison de Hampstead, au nord de Londres, qui est maintenant mise en vente.

“Le 48e anniversaire de George approchait et il m’a invité avec ses amis et sa famille”, a déclaré Vicki.





“Je me tenais debout en train de beurrer du pain pour les invités quand il s’est approché de moi et m’a demandé : ‘Pourquoi ne beurrez-vous qu’un seul côté du pain ? Nous ne sommes pas en prison maintenant ».

« Il avait une étiquette à la cheville car, même s’il était sorti de prison pour bonne conduite, il devait quand même passer six mois en résidence surveillée.

“Il n’a pas été autorisé à sortir de l’enceinte de sa maison après son couvre-feu de 19 heures.”

Vicki a déclaré qu’ils avaient dansé dans la cuisine et entonné des chansons bouddhistes, ainsi que son propre hit Bow Down Mister avec Jesus Loves You, avant de décamper dans le salon.

«George se tenait juste aux limites de son salon, demandant:« Est-ce que je suis d’accord pour rester ici? Est-ce que je serai ramenée en prison si je mets un orteil dessus? », A-t-elle ajouté.

Vicki, de St Albans, Hertfordshire, a révélé comment elle était devenue la fan numéro un de George après l’avoir vu jouer Do You Really Want to Hurt Me on Top of the Pops en septembre 1982.

“Je me souviens d’avoir regardé l’écran de télévision hypnotisé. Je suis tombée amoureuse, ou autant qu’on peut l’être à six ans”, a-t-elle déclaré.

Lorsque Karma Chameleon a atteint les charts un an plus tard, Vicki a rencontré l’auteur-compositeur dans un centre commercial lors d’une séance de dédicaces.

Plus tard, ils se sont croisés devant les studios d’enregistrement de Red Bus – et le superfan a commencé à “le suivre partout”.

Elle s’est même assise à Snaresbrook Crown Court tous les jours de son procès, où elle a parlé à son frère Kevin.

George portait un t-shirt diabolique 666 pour faire la lumière sur son calvaire en prison

Vicki McKellar

“Ce fut un tel choc lorsque George a été emprisonné et que Kevin a eu une crise. Il a mis sa tête dans ses mains et est tombé à genoux », a déclaré Vicki, qui avait commencé à trouver un travail d’actrice.

“Je me sentais tellement mal pour lui et toute la famille. George n’était pas seulement l’employeur de Kevin, mais aussi son petit frère qu’il aimait beaucoup.

“Comme moi, il était dévasté, alors je lui ai envoyé une demande d’ami sur Facebook, qu’il a acceptée.

“Nous avons commencé à envoyer un message et finalement il m’a demandé un rendez-vous.”

Kevin a emmené Vicki dans le manoir gothique de son frère, qu’il a acheté pour 250 000 £ en 1984 mais qui est maintenant sur le marché pour 17 millions de £.

Elle a déclaré: “Je me souviens d’avoir utilisé les toilettes du rez-de-chaussée de George pour la première fois et d’avoir pensé:” C’est irréel. Je suis dans la maison de mon idole, assis sur ses toilettes ».

Au cours de leur relation, qui s’est éteinte au bout d’un an, Vicki a écrit à George en prison “pour le soutenir dans ses jours les plus sombres” et lui a envoyé un livre.

Il lui a renvoyé une lettre touchante, la remerciant de sa fidélité.

LETTRE DE BOY GEORGE DE LA PRISON Dans sa lettre à Vicki McKellar, écrite depuis la prison, Boy George a déclaré : Chère Vicky. Soyez bénis pour votre charmante lettre et votre soutien au cours de ce chapitre surréaliste. Merci également pour le livre, que j’ajouterai à ma vaste bibliothèque. C’est un cadeau parfait parce que je fais des tonnes de lectures, la prison en est l’occasion parfaite. S’il vous plaît, croyez que je suis de bonne humeur et que j’ai hâte à l’avenir. Que Dieu vous bénisse et beaucoup d’amour à vous et à tous ceux que vous aimez. Acclamations! g.

Vicki est maintenant collée à la télévision en train de regarder George participer à l’émission I’m a Celeb de cette année.

Il est l’une des stars les mieux payées à s’être jamais inscrite à l’émission de téléréalité, empochant la somme stupéfiante de 800 000 £.

Mais l’icône de la pop a menacé de quitter l’émission ITV dans une diatribe explosive contre l’équipage après qu’ils lui aient refusé un tour dans une voiturette de golf.

Il est parti en trombe, a volé une pomme puis s’est caché derrière des arbres pour ne pas être filmé.

George a déjà provoqué la colère de ses camarades de camp et de ses téléspectateurs en “abandonnant” les essais, en criant à l’ancre de Loose Women, Charlene White, et en “ruinant” un moment émouvant pendant que des lettres de la maison étaient lues.

Ce soir, il subira un horrible procès aux côtés du comédien Seann Walsh et du royal et ancien joueur de rugby Mike Tindall.

Vicki a déclaré: «C’est merveilleux de voir comment George a changé sa vie depuis ces jours sombres en prison et je suis si fière de lui.

En savoir plus sur le soleil TRAVAIL DE GLACE Nous sommes islandais et voici nos conseils pour garder votre pare-brise sans glace Échec festif J’ai gâché Noël pour ma fille de 3 ans après avoir fait une erreur de cadeau

“Maintenant, je prie pour que George gagne Je suis une célébrité 2022 et soit couronné roi – ou reine – de la jungle.”

Sa pièce, The Marilyn Conspiracy, sera lancée à Londres l’année prochaine.

Rex

Rex

Rex