BOXXER Fight Night: Regardez une diffusion en direct d’undercard de Skydome à Coventry | Nouvelles de boxe

Couverture en direct exclusive de la Coventry Fight Night Undercard avec Scott Forrest, Aaron McKenna et Shakiel Thompson



Shakiel Thompson sera impatient de montrer sa puissance de frappe lors de l’émission BOXXER passionnante de ce soir – et vous pouvez regarder l’undercard en direct !

Le concurrent invaincu est la dernière recrue de BOXXER et visera sa huitième victoire sur une affiche bien remplie, qui comprend également Scott Forrest, Aaron McKenna et Kaisee Benjamin.

Forrest, un ancien combattant de l’équipe GB, peut poursuivre son introduction impressionnante dans les rangs professionnels après avoir marqué ses débuts avec une victoire d’arrêt rapide.

Scott Forrest cherchera une autre victoire destructrice





McKenna est l’un des talents les plus excitants d’Irlande, ayant remporté 14 victoires en Grande-Bretagne et en Amérique, tandis que Benjamin de Birmingham peut également poursuivre son ascension vers un titre.

Après la fin du flux, la couverture se poursuivra sur Sky Sports à partir de 19 heures, avec Adam Azim, Karriss Artingstall et Sam Eggington en action.

Regardez Adam Azim, Sam Eggington contre Przemyslaw Zysk, les débuts professionnels de Karriss Artingstall et plus en direct sur Sky Sports Action et Sky Sports Main Event samedi à partir de 19h.