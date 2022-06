Boxxer Fight Night: Regardez un flux gratuit alors que Cori Gibbs revient à l’action en direct sur Sky Sports | Nouvelles de boxe

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Couverture exclusive en direct de la première heure de notre émission Coventry Fight Night, y compris Cori Gibbs contre Carlos Perez



Cori Gibbs peut montrer ses talents éblouissants sur la facture Boxxer de ce soir – et vous pouvez regarder un flux gratuit de l’heure d’ouverture, en direct sur Sky Sports.

Gibbs a remporté la série Boxxer en novembre et le concurrent léger est de retour en action dans une émission passionnante Boxxer, qui comprend également Adam Azim, Karriss Artingstall et Sam Eggington à partir de 19 heures sur Sky Sports.

Profitez de la première heure de diffusion gratuite alors que Gibbs tente de remporter sa 17e victoire professionnelle en battant Carlos Perez.

La couverture en direct se poursuit sur Sky Sports, avec River Wilson-Bent affrontant Tyler Denny dans un match revanche.

Cori Gibbs commence l’action en direct sur Sky Sports





Artingstall, médaillée de bronze olympique, fait ensuite ses débuts professionnels très attendus contre Vaida Masiokaite.

Dylan Cheema, un autre champion de la série Boxxer, revient contre Stu Greener, tandis que le talent brûlant Adam Azim peut renforcer son profil grandissant face à Anthony Loffet.

Sam Eggington conclut la carte Boxxer avec un combat pour le titre des super-welters IBO contre Przemyslaw Zysk.

Regardez Adam Azim, Sam Eggington contre Przemyslaw Zysk, les débuts professionnels de Karriss Artingstall et plus en direct sur Sky Sports Action et Sky Sports Main Event samedi à partir de 19h.