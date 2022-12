Boxing Day : les ventes débutent tôt pour séduire les clients

TORONTO-

Les magasins au Canada se préparent pour les ventes du lendemain de Noël, avec de nombreuses offres lancées tôt dans l’espoir d’attirer les acheteurs soucieux de leur budget.

L’événement commercial promotionnel canadien a été éclipsé ces dernières années par son homologue américain, le Black Friday.

Mais les experts disent que les ventes du Black Friday et du Cyber ​​​​Monday à la fin du mois dernier n’ont pas répondu aux attentes, laissant certains magasins avec des stocks à vider avant la fin de la saison.

L’analyste du commerce de détail Bruce Winder affirme que les magasins essaieront d’équilibrer la nécessité de vendre les stocks excédentaires avec le maintien de leurs marges.

Il dit que plus la remise est importante, plus le volume de marchandises qu’un magasin est susceptible de vendre est important, tandis qu’une remise plus petite maintient les marges plus élevées, mais fait courir le risque que les magasins transportent des marchandises excédentaires qui doivent être emballées.

Winder dit que cela peut augmenter les coûts de main-d’œuvre et épuiser le fonds de roulement.

Pourtant, la porte-parole nationale du Conseil canadien du commerce de détail, Michelle Wasylyshen, affirme que la plupart des détaillants ne sont pas trop préoccupés par les niveaux de stocks – du moins dans la mesure où certains analystes le suggèrent.

Elle dit que le message selon lequel les magasins ont trop de stock peut être en partie responsable des ventes médiocres du Black Friday et du Cyber ​​​​Monday, qu’elle a qualifiées de “au mieux inégales”.

“Le sentiment général est que les consommateurs attendaient de meilleures offres, soit parce qu’ils ont entendu dans les médias que les détaillants avaient trop de stocks, soit parce qu’ils ont dû se serrer la ceinture à cause de la hausse du coût de la vie”, a déclaré Wasylyshen.

Les magasins abordent le lendemain de Noël et la fin de l’année avec “un optimisme prudent”, a-t-elle déclaré.

“L’événement Boxing Day est une occasion bienvenue pour les détaillants de planifier à l’avance des événements promotionnels et d’examiner leurs niveaux de stock pour voir si des événements de vente en magasin ou en ligne sont nécessaires pour aider à éliminer les stocks excédentaires”, a déclaré Wasylyshen.

Tout comme le Black Friday, elle a ajouté que le Boxing Day est devenu un événement d’une semaine, avec moins de ventes de porte-à-porte en personne qui incarnaient autrefois le jour des ventes.