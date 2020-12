Shutterstock

Pour certains pays, le lendemain de Noël est une fête à part entière.

Noël est venu et reparti, mais dans certains pays, la célébration est loin d’être terminée. Oui, chers lecteurs, le 26 décembre est le Boxing Day, qui pour les Américains est le jour où nous nous remettons de notre gueule de bois de lait de poule et d’échange de cadeaux, mais pour d’autres parties du monde, c’est un jour férié à part entière.

Qu’est-ce que le lendemain de Noël?

Boxing Day, qui tombe toujours Le 26 décembre est considéré comme un jour férié officiel au Royaume-Uni et dans de nombreux pays européens, ainsi que dans les anciennes colonies britanniques telles que le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud, entre autres. L’Amérique a décidé que, tout comme le système métrique et les U supplémentaires en certains termes, nous n’embrasserons pas cette tradition particulière. Lorsque le lendemain de Noël tombe un week-end, les pays qui l’observent désignent le lundi suivant comme jour férié.

Les histoires d’origine de la fête sont mitigées: certains disent que le nom vient de l’habitude de l’aristocratie britannique de présenter à ses serviteurs des cadeaux le lendemain de Noël, une fois que leur propre fête était terminée et que les employés modestes pouvaient enfin prendre du temps. Une autre suggestion populaire est que cela découle de la tradition de faire des dons de bienfaisance pendant la saison de Noël, où les gens donnaient des boîtes de nourriture et autres les fournitures aux moins fortunés et les églises mettraient en place des boîtes de dons à collecter pour les pauvres.

Encore une autre théorie se concentre sur le duc de Bohême du 10ème siècle: comme le raconte l’histoire, le duc était en train d’arpenter sa terre le lendemain de Noël quand il a remarqué un homme pauvre essayant de ramasser du bois de chauffage dans une tempête de neige. Ému, le duc se rendit à la maison de l’homme avec une boîte de nourriture, de vin et d’autres objets – un acte si noble qu’il fut immortalisé dans le chant de Noël «Good King Wenceslas».

Mais le lendemain de Noël n’est pas le seul nom pour le 26 décembre. Certains pays l’appellent le jour de la Saint-Étienne, en l’honneur d’un diacre qui est devenu le premier martyr chrétien lorsqu’il a été lapidé à mort en 36 après JC. En Irlande, on l’appelle parfois Wren Journée, qui était autrefois marquée par la tradition réconfortante de traquer et d’assassiner un petit oiseau, de l’attacher à un poteau, puis de faire du porte-à-porte en chantant le «Wren Song». (Heureusement, ce n’est plus une chose que les gens font.) L’Afrique du Sud a renommé la fête « Goodwill Day » en 1994 pour « rompre les liens avec un passé colonial », selon Cape Town Magazine. Et certains pays, dont la Pologne et les Pays-Bas, évitent l’agitation et l’appellent simplement «Deuxième jour de Noël».

Comment le lendemain de Noël est célébré

Tout comme les pays qui observent la fête, les façons dont les gens célèbrent le Boxing Day sont riches et variées, comme le montre ce sondage Facebook extrêmement formel et scientifique:



Capture d’écran via Facebook



Certaines personnes choisissent de marquer l’occasion avec un verre copieux à la Saint-Patrick, une autre fête qui a été quelque peu cooptée par nos instincts les plus bas.

Le 26 décembre est également devenu, comme Thanksgiving en Amérique, un jour important pour le sport. Comme l’a expliqué Vice en 2014:

Sur les 92 équipes entièrement professionnelles de la Ligue de football anglaise, il y a 46 matchs en direct. Même dans la Conférence, les cinquième et sixième niveaux de l’Angleterre, où de nombreuses équipes sont semi-professionnelles, tous les clubs y participent. Dans l’hémisphère sud, les choses sont tout aussi festives et tout aussi sportives. Le Melbourne Cricket Ground, le légendaire temple du cricket vieux de 160 ans, est plein: l’Australie affronte l’Inde dans le cadre du test annuel du Boxing Day. Des matches similaires, en plus d’un nombre incalculable d’autres événements sportifs, se déroulent en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

Et, oui, d’importants matchs de boxe ont également eu lieu le lendemain de Noël.

Cependant, un dénominateur commun est que de nombreux pays ont pris des vacances qui auraient ses racines dans les dons de bienfaisance et les ont transformées en une panoplie d’excès commerciaux. En effet, le Boxing Day est désormais un événement commercial majeur dans de nombreux pays qui observent la fête; c’est un peu comme le Black Friday, sauf après Noël au lieu de Thanksgiving. (Ce fait semble particulièrement bizarre une fois que vous notez que la Grande-Bretagne et le Canada reconnaissent également le Black Friday, et le même jour que les États-Unis, malgré la célébration de Thanksgiving dans un mois totalement différent ou pas du tout.)

L’exercice est plus ou moins le même: les magasins offrent des rabais importants, et les gens passent des heures à faire la queue pour avoir la chance 1) d’acheter tout ce qu’ils n’ont pas reçu pendant leur voyage de Noël et 2) d’échapper aux membres de la famille responsables. tel achat de cadeaux de mauvaise qualité.

Pourtant, la marée pourrait se tourner vers la première journée de magasinage, du moins à certains endroits: un sondage réalisé en 2018 par le Conseil canadien du commerce de détail a révélé que 40% des Canadiens prévoyaient de profiter des ventes du Black Friday, contre seulement 25%. pour le lendemain de Noël.

Pour en savoir plus sur les gloires du commercialisme du Boxing Day, consultez le sketch comique suivant de la troupe de comédies de Colombie-Britannique LoadingReadyRun, dans lequel un homme et une marionnette discutent de la « vraie signification du Boxing Day » avec l’aide d’un livre pour enfants plutôt dérangeant:

Boxing Day dans la culture pop

Bien que loin d’être au même niveau que Noël ou même Thanksgiving, le Boxing Day obtient sa représentation culturelle pop. Il y a un film britannique de 2012 appelé Le lendemain de Noël c’est à peu près basé sur une histoire courte de Léon Tolstoï; il y a aussi un film 2007 très édifiant du même nom, sur un père alcoolique avec un terrible secret qui tente de réunir sa famille.

La 10e saison de PURÉE a présenté un épisode intitulé «C’était le jour d’après Noël», qui voit des soldats britanniques donner au 4077e l’idée de suivre la «tradition du lendemain de Noël» en demandant aux officiers et aux militaires de changer de poste et de responsabilités pour la journée.

Il y a aussi cette joyeuse petite chanson de 2012 de Blink-182 sur un gars dont la petite amie le jette le lendemain de Noël:

Boxing Day sonne bien, mais je suis américain – puis-je encore participer?

La plupart des années, le 26 décembre revient aux affaires comme d’habitude aux États-Unis. Si vous avez un jour de congé, vous pourrez probablement trouver des offres après Noël, et boire à la maison est techniquement faisable n’importe quel jour de l’année (comme cette année l’a clairement indiqué).

Alternativement, vous pouvez préparer votre propre festin de Noël. La BBC a compilé un menu de recettes vaguement inquiétantes pour le brunch du lendemain de Noël, y compris des soufflés au gâteau de Noël, une fondue de choux au fromage et une « salade de jambon et de cresson avec vinaigrette à la clémentine » – ainsi que plusieurs plats à base de viande hachée, qui, au cas où vous ne seriez pas familier , est fait de fruits hachés et d’épices et est utilisé pour réparer les bâtiments dans les pays déchirés par la guerre.

Les rouleaux de saucisse sont un autre plat traditionnel du lendemain de Noël au Royaume-Uni, comme le soulignait un article du New York Times de 2015 très moqueur.

Dans une année qui a été difficile pour tout le monde, ce 26 décembre pourrait être l’occasion de revenir aux racines du Boxing Day et d’aider ceux qui en ont besoin avec un cadeau significatif. Et si rien d’autre, vous pouvez simplement choisir de célébrer les «vacances» à l’américaine: en regardant quelque chose sur le thème des vacances tout en écrasant une assiette de restes.