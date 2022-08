Boxeur médaillé d’or CWG Nitu Ghanghas

Le boxeur Nitu Ghanghas a remercié le gouvernement indien, l’Autorité des sports de l’Inde (SAI) et la Fédération de boxe (BFI) pour leur soutien après avoir décroché la médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de 2022. Ghanghas a poursuivi sa course dominante dans les jeux et a surclassé la médaillée de bronze des championnats du monde 2019, Demie-Jade Resztan, d’Angleterre, par un verdict unanime de 5-0.

Après la victoire, Ghanghas a dédié la médaille d’or au peuple indien.

« Je suis si heureux après avoir remporté cette médaille d’or. Je veux dédier cette médaille au peuple de mon pays. Je tiens à remercier le gouvernement indien, SAI et BFI pour tout le soutien. J’aimerais aussi remercier mes entraîneurs et ma famille car c’est grâce à leur soutien que j’ai pu remporter cette médaille d’or. Merci également au NCOE Rohtak où je m’étais entraîné pendant de nombreuses années », a déclaré Ghanghas après le match.

Dimanche, Nitu, 21 ans, a été la première boxeuse indienne à monter sur le ring et à participer à son premier CWG, elle a semblé complètement en contrôle pendant les neuf minutes, ne donnant aucune chance au boxeur local.

Le Southpaw a continué à éblouir sur le ring alors qu’elle lançait une combinaison nette et précise de coups de poing et contrôlait le rythme du concours.

Née dans le village de Dhanana dans le district de Bhiwani, dans l’Haryana, elle a essayé la boxe pour la première fois à l’âge de 12 ans et après cela, son père est devenu le plus grand soutien de sa carrière. Le père de la jeune femme de 21 ans voyageait avec elle à l’entraînement du club Bhiwani et a dû prendre un congé de 3 ans de son emploi au gouvernement sans solde. La jeune boxeuse a rendu son père fier à un jeune âge en devenant deux fois champion du monde de la jeunesse et en remportant une médaille d’or aux championnats asiatiques de la jeunesse.

Outre Nitu, le boxeur vedette indien Amit Panghal a également décroché une médaille d’or dans la catégorie masculine des 51 kg. Panghal a amélioré sa médaille d’argent de la dernière édition en devançant le médaillé d’argent du Championnat d’Europe d’Angleterre Kiaran MacDonald par un verdict de 5-0 en poids mouche masculin.

