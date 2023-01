Boxeur champion sur une trajectoire de collision avec son rival russe

Artur Beterbiev veut affronter son compatriote invaincu russe Dmitry Bivol

18-0 Le Russe Artur Beterbiev a les mains pleines plus tard ce mois-ci quand il affronte le dur Britannique Anthony Yarde, mais après cela, il dit qu’il veut concentrer ses efforts pour enfin faire d’un combat avec son compatriote Dmitry Bivol une réalité.

Beterbiev, 37 ans, s’est imposé comme l’un des plus grands puncheurs de boxe tout au long de sa carrière, remportant chacun de ses combats par KO en route pour remporter les titres IBF, WBC et WBO à 175 livres.

Dans Yarde, il affronte un autre artiste à élimination directe redoutable mais, à condition qu’il sorte indemne de ce dernier test, Beterbiev n’a pas ménagé ses efforts en annonçant ce qu’il veut comme prochain défi.

“Nous avons tous les deux signé un contrat pour nous battre. Il essaie de me frapper aussi fort qu’il le peut et je fais de même. Il n’y a pas de sentiments», a déclaré Beterbiev à propos de Yarde, qu’il combat à la Wembley Arena de Londres le 28 janvier.

“Après le combat, j’espère juste qu’il va bien. Est-ce que j’aime assommer les gens ? Non. Il n’y a aucun plaisir à cela. J’espère juste que tout va bien avec eux.

“Je veux juste faire de la bonne boxe, pas frapper les gens.”

Mais en ce qui concerne Bivol, Beterbiev, le récent vainqueur du légendaire Saul ‘Canelo’ Alvarez, admet que c’est un défi qu’il a vraiment poursuivi.

“J’ai besoin de Bivol», a-t-il déclaré à propos de la star russe 21-0. “Je préférerais combattre Bivol parce qu’il a la seule chose dont j’ai besoin.

“J’espère le combattre en 2023 mais le hold-up n’est pas de mon côté, c’est de leur côté. Au cours des trois dernières années, il a toujours dit qu’il me combattra ensuite, mais pendant ce temps, nous avons fait des combats d’unification contre Oleksandr Gvozdyk et Joe Smith. Nous l’avons fait, alors qu’il vient d’en parler.

“Nous étions ensemble dans l’équipe nationale en tant qu’amateurs, je le connaissais alors, mais il est plus jeune que moi. Nous n’avons pas parlé depuis dix ans maintenant. Il pesait 75 kg (165 lb) à l’époque, trop petit pour moi.

“Nous n’avons jamais été amis.”

Mais Beterbiev insiste également sur le fait que, bien que Bivol soit l’objectif ultime, son objectif immédiat est fixé sur le défi qui l’attend sur le ring à Londres plus tard ce mois-ci.

“Ce qui me motive, c’est d’abord que j’ai trois ceintures et que je dois les défendre – je ne peux pas les donner,” il a dit.

“Si quelqu’un veut ces ceintures, il doit se battre. Je vais essayer d’être prêt à 100% et nous les combattrons pour voir qui est le meilleur. Ce qui me motive en ce moment, c’est d’avoir ces ceintures et d’avoir besoin de les défendre – c’est tout.”

Une autre victoire, et surtout un autre KO dévastateur contre un adversaire du calibre d’Anthony Yarde, servira certainement à renforcer la réputation déjà éclatante de Beterbiev.

Mais on se doute que jusqu’à ce qu’il monte sur un ring avec Dmitry Bivol, il ne sera pas vraiment satisfait de sa collection de ceintures.