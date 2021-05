Boxer Verdejo se rend à la police après que les autorités ont retrouvé le corps d’une «  amante enceinte portée disparue  »

Selon le FBI, Verdejo est accusé d’avoir agressé Keishla Rodriguez et lui avoir injecté une substance non identifiée. La plainte indique également que Verdejo a attaché les bras et les pieds de la femme avec du fil de fer et l’a fixée à un objet lourd avant de la jeter d’un pont tôt jeudi matin. Il indique également qu’il a tiré sur le corps de la femme avec une arme à feu du haut du pont.

Le FBI a ajouté qu’une deuxième personne non identifiée est soupçonnée d’avoir aidé Verdejo à kidnapper et assassiner Rodriguez. Son corps a ensuite été retrouvé samedi dans une lagune de la capitale portoricaine de San Juan. Le corps de Rodriguez a été identifié dimanche avec l’utilisation de dossiers dentaires, a déclaré l’Institut des sciences judiciaires de Porto Rico.

Verdejo et son avocat avaient précédemment refusé de commenter la question, la police affirmant également que le boxeur n’était pas coopératif et refusait de répondre aux questions initiales.

Selon la famille de la victime, Rodriguez était enceinte de l’enfant de Verdejo. Keila Ortiz, la mère de la victime du meurtre, a déclaré aux médias locaux que sa fille l’avait appelée jeudi et lui avait dit qu’elle avait l’intention de rencontrer Verdejo pour lui montrer les résultats d’un test de grossesse.

« Je lui ai dit: « Faites attention », car il l’avait déjà menacée», a déclaré Ortiz, qui a également déclaré que Verdejo avait dit à Rodriguez de ne pas avoir le bébé par crainte d’un impact potentiel sur sa carrière et sa famille.

Il a été rapporté que Verdejo – qui est mariée – connaît Rodriguez depuis qu’ils étaient ensemble à l’école et qu’elle a été portée disparue pour la première fois lorsqu’elle ne s’est pas présentée jeudi au travail dans une entreprise de toilettage d’animaux.

Verdejo était un concurrent aux Jeux olympiques de Londres en 2012 avant de devenir professionnel la même année. Le joueur de 27 ans a amassé un record de 27-2, mais a perdu son dernier combat contre le défunt TKO contre le combattant japonais Masayoshi Nakatani en décembre dernier.

L’affaire impliquant Verdejo est immédiatement devenue notoire à Porto Rico, en particulier après qu’une autre femme a été récemment retrouvée brûlée à mort après avoir déposé une plainte pour violence domestique qui a été rejetée par un juge.

La nouvelle de la découverte du corps de Rodriguez a conduit à une vague de chagrin dans la région, des centaines de personnes en deuil se rassemblant sur le pont près de l’endroit où son corps a été retrouvé dans le but de demander justice pour Rodriguez, ainsi que pour d’autres femmes qui ont été tuées. dans les incidents de violence domestique.