Un boxeur adolescent poussé par le rêve d’être un champion du monde s’est effondré sur le ring et est décédé plus tard après s’être poussé à travers un régime d’entraînement « excessif », selon une enquête.

Dans la préparation d’un combat amateur mémorable, Eddie Bilbey avait pris quatre bains chauds par jour, dormant enveloppé dans des couettes et manquant des repas dans une tentative désespérée de faire le poids.

Le talentueux joueur de 17 ans, qui avait un problème cardiaque non diagnostiqué, s’est soudainement effondré alors que lui et son adversaire attendaient la décision de l’arbitre à la fin de leur combat.

Malgré les tentatives pour sauver le poids welter qui «vivait et respirait la boxe», il n’a jamais repris conscience.

Maintenant, de sérieuses préoccupations ont été soulevées quant à la façon dont le jeune combattant était supervisé par ses entraîneurs de boxe et par ceux qui dirigent le sport.

Le talentueux boxeur de 17 ans, Eddie Bilbey, s’est effondré sur le ring en attendant le résultat d’un match de boxe. Il est décédé à l’hôpital cette nuit-là, suscitant des inquiétudes quant à la façon dont le jeune combattant était supervisé par ses entraîneurs de boxe et par ceux qui dirigent le sport, selon l’enquête.

Le tribunal du coroner de Chesterfield a appris que sa mort aurait pu être causée par une maladie cardiaque sous-jacente, un surentraînement avant le combat ou une combinaison mortelle des deux.

Une autopsie a révélé que le cœur du boxeur était hypertrophié et présentait des signes de cicatrices, probablement causées par une maladie héréditaire.

Hommage de la mère à son « garçon ange spécial » Après la mort de l’adolescent, sa mère Michelle a rendu hommage à «son ange spécial» qu’elle appelait «mon champion». Elle a déclaré qu’il avait « abandonné la vie habituelle d’un jeune de 17 ans » pour se concentrer sur la réalisation de ses rêves. « Qu’il pleuve, qu’il fasse beau ou même par tout temps ou à toute heure de la journée, vous découvrirez Ed courir, marteler les rues, des écouteurs avec un rêve en tête – être quelqu’un de boxe, le meilleur qu’il puisse être – un champion du monde un jour, un boxeur amateur pour l’Angleterre maintenant s’il travaillait dur », dit-elle. «Il a vécu et respiré la boxe; c’était sa vie, sa passion. « C’est peut-être là que sa vie s’est terminée, mais connaissant Eddie comme moi, il n’aurait pas voulu que ce soit autrement. » Michelle Bilbey, la mère d’Eddie

Mais un autre médecin a déclaré que certains des changements survenus dans son cœur, ainsi que dans son cerveau et ses glandes surrénales, auraient pu être le résultat du stress exercé sur eux par une perte de poids répétée et une déshydratation.

L’enquête a révélé qu’Eddie avait trébuché quelques instants après la fin du concours contre Tyler River qui s’est tenu à la fin du combat au Post Mill Center à South Normanton, Derbys, le 24 mars 2017.

Il avait serré la main de l’entraîneur de son adversaire et retourné au centre du ring pour la décision avant de s’effondrer dans les cordes. Il a commencé à vomir et à s’adapter.

Il y avait un médecin présent qui l’a soigné avant l’arrivée des ambulanciers, mais son cœur avait cessé de battre. Le tribunal a appris qu’il y avait un retard dans la composition du 999.

Tragiquement, il a été déclaré mort à son arrivée à l’hôpital Queens Mill, Sutton-in-Ashfield, Notts.

Pour ceux qui connaissaient le « beau jeune homme », il semblait extrêmement en forme et il n’y avait aucun souci concernant sa santé avant de monter sur le ring lors de la nuit fatidique.

Le pathologiste du Home Office, le Dr Francis Hollingbury, a déclaré au tribunal qu’à l’approche du combat, Eddie s’était entraîné dur.

Son propre journal montrait qu’il se soumettait à trois séances de punition par jour.

Il s’enveloppait également dans des couettes et ne prenait aucun liquide pendant de longues périodes afin de réduire son poids.

Elle a déclaré: « Il s’était discipliné et dans le but de faire le poids pour le combat, il prenait quatre bains chauds par jour et dormait enveloppé dans des couvertures. »

La limite de poids au Royaume-Uni pour un jeune combattant dans la division poids welter est de 10 pierres 4 livres.

Le matin du combat, il avait des œufs brouillés, puis il ne mangeait et ne buvait rien de la journée jusqu’à la pesée.

Le Dr Hollingbury a déclaré qu’après que la cloche eut terminé les trois tours de trois minutes, il était avec son adversaire lorsqu’il s’est effondré.

« En attendant le résultat, il se tenait sur le ring et a soudainement doublé vers les cordes », a-t-elle déclaré. « Il a vomi et a ensuite semblé avoir une sorte de crise. »

Un journal tenu par Eddie (photo) a montré qu’il s’entraînait au moins trois fois par jour, à la fois à l’université et au gymnase le soir dans un régime que le coroner a décrit comme « excessif »

Le cœur de l’adolescent s’est arrêté et une ambulance a été appelée à 22h07. Les ambulanciers paramédicaux ont tenté cinq fois de le redémarrer, mais malgré leurs tentatives, il a été déclaré mort à 23 h 20.

Qu’est-ce que la fibrose myocaridique? La fibrose myocardique est un phénomène courant qui se développe chez les patients atteints de maladies cardiaques préexistantes. Il se produit lorsque le tissu cicatriciel, causé par une maladie cardiaque telle que la cardio-myopathie, affecte la capacité du cœur à fonctionner. Les maladies coronariennes, la sténose aortique et l’hypertension sont les causes les plus fréquentes de fibrose myocardique. Selon la clinique Mayo, la fibrose myocardique est un phénomène courant dans les derniers stades de diverses maladies cardiaques et est un facteur prédictif de mort cardiaque subite, mais a également été diagnostiquée chez des athlètes engagés dans des « régimes d’exercices intenses ».

Le Dr Hollingbury a déclaré qu’elle pensait que le cœur d’Eddie avait subi des changements chroniques sur une période de temps, qui pourraient avoir été causés en partie par son programme d’entraînement.

Elle a déclaré que des modifications de son cerveau et de ses glandes surrénales avaient également été découvertes, mais qu’elles n’avaient pas contribué directement à sa mort.

Elle a expliqué qu’ils pouvaient être le résultat d’une perte de poids excessive et d’une déshydratation.

« Je ne peux pas le dire avec une certitude absolue, mais cela aurait pu être causé par la façon dont il s’entraînait », a-t-elle ajouté.

Le Dr Hollingbury a donné la cause médicale du décès comme la fibrose myocardique – maladie cardiaque.

Le professeur Simon Kim Suvarna, pathologiste cardiaque, a déclaré que le cœur du boxeur était légèrement hypertrophié et qu’il y avait « un arc de cicatrices » autour de la section médiane, ce qui était « assez anormal chez un jeune ».

«Je dois dire qu’une cardiomyopathie héréditaire (maladie des muscles cardiaques) en est la cause la plus probable», a-t-il déclaré. «Il se peut qu’il ait un gène défectueux ou des antécédents familiaux.

Un rapport de toxicologie n’a trouvé aucune trace de médicaments améliorant les performances tels que les stéroïdes ou les stimulants comme les amphétamines.

Et il avait porté un casque protecteur pendant le combat et aucune inquiétude n’a été soulevée au sujet des coups de poing qu’il avait pris.

Eddie, l’aîné de quatre frères, a été formé à l’Elite Boxing Academy de Jason Shinfield à Somercotes, Derbys.

Bilbey étudiait pour un diplôme en boxe et était entraîné par Jason Shinfield (photo)

L’entraîneur, dont la famille a une longue histoire dans le sport, était le beau-père de l’adolescent au moment de la tragédie.

Le tribunal a appris que la mère dévastée du boxeur, Michelle, poursuivait maintenant son ancien partenaire pour la mort de son fils aîné.

Le Dr Robert Hunter, coroner principal du Derbyshire, a émis un mandat d’arrêt contre lui pour s’assurer qu’il assiste pour témoigner.

Eddie, qui vivait à Ripley Derbys, était un étudiant du programme de diplôme en excellence sportive de l’Angleterre en boxe (DiSE) à l’University College Birmingham, qui aide les combattants à progresser dans les échelons d’élite du sport.

Un journal qu’il tenait montrait qu’il s’entraînait au moins trois fois par jour, à la fois à l’université et au gymnase le soir.

Le Dr Mark Faghy, maître de conférences en physiologie de l’exercice à l’Université de Derby, a déclaré qu’il y avait des preuves d’un « surentraînement chronique » avant le combat.

Le coroner a déclaré: « L’entraînement excessif pourrait être en partie dû à Edward. »

Eddie s’est effondré après un combat au Post Mill Center de South Normanton, Derbys, en mars 2017

Mais il a déclaré au tribunal qu’il avait le sentiment que «quelqu’un aurait dû jeter un œil sur» son programme.

Le Dr Faghy a déclaré que les «multiples influences» sur sa formation et le manque de supervision coordonnée étaient «préoccupants».

Interrogé par le coroner, le Dr Robert Hunter, si la maladie cardiaque d’Eddie et la tension physiologique due à un exercice excessif pouvaient agir ensemble de manière nocive, le Dr Faghy a répondu « Oui ».

Suite à la mort, England Boxing, qui dirige le sport amateur, a ouvert une enquête pour établir les faits de ce qui s’est passé.

Au moment de la tragédie, les organisateurs ont déclaré que le combat répondait à tous les critères médicaux nécessaires d’un événement sanctionné par le Board of England Boxing.

L’enquête, qui devrait durer cinq jours, se poursuit.