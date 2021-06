Boxe intelligente: Donald Trump a «pris des leçons» du «génie instinctif» Floyd Mayweather, selon un rapport avant le combat de Logan Paul

Mayweather, obsédé par l’argent, combat la sensation des médias sociaux Paul dans un combat de farce aux États-Unis aux premières heures du lundi matin, heure européenne, affrontant son dernier adversaire nouveauté dans un étrange spectacle sportif qui a un sens financier suffisant.

L’homme qui s’est autrefois acheté des contrats dans des mouvements commerciaux audacieux pourrait faire partie d’un événement d’une valeur d’environ 100 millions de dollars, selon certains rapports – et l’approche singulière de Mayweather, des conférences de presse terriblement houleuses contre le Britannique Ricky Hatton à un géant ultra-provocateur. jour de paie contre l’ancien champion de l’UFC Conor McGregor, auraient maintenant eu plus d’influence sur l’ancien président Trump que beaucoup auraient pu l’imaginer.

« J’irais jusqu’à dire que si vous n’aviez pas eu Mayweather et le succès qu’il s’est créé dans cette arène, vous n’auriez peut-être pas vu Trump. a fait valoir le diffuseur de HBO Jim Lampley, faisant l’extraordinaire affirmation sur deux des figures les plus reconnaissables du monde du sport et des célébrités à The Athletic.

«Trump était dans le monde de la boxe. Il a pris certaines de ses leçons de Mayweather – plus particulièrement, l’idée que vous pouvez être aussi scandaleux et offensant que vous le souhaitez et que beaucoup de gens l’aimeront, ne l’aimeront pas.

«Une grande partie du livre de jeu de Trump est venue de Mayweather et de voir comment il s’en est remis. Floyd est un produit, une créature et un maître des médias sociaux.

Mayweather a été l’un des premiers à adopter Twitter et possède désormais sous son nom certains des comptes de médias sociaux les plus suivis au monde, montrant son style de vie somptueux, en particulier, sur Instagram.

Ses mouvements généralement francs sur ses plateformes ont inclus des menaces et des insultes commerciales avec le boxeur novice Paul et son frère tout aussi suivi, Jake.

Alors que les cyniques fatigués sont de plus en plus déçus de voir sans doute le plus grand boxeur moderne s’engager dans des échanges qui semblent déterminés à améliorer son public plutôt que son héritage, Mayweather devrait gagner beaucoup plus d’argent qu’il ne l’aurait fait s’il avait pris sa retraite pour de bon ou combattu des boxeurs établis.

« Qui sait s’il s’est assis et cognitivement [thought] ou avait une compréhension innée et cinétique de ce qui se passait ? » demanda Lampley.

«Mais c’est un génie instinctif en ce qui concerne l’effet des médias sociaux. Plus que quiconque de sa génération ou de son époque sous les projecteurs, il a compris la façon dont les médias sociaux déforment et élargissent l’impact de la personnalité.

Mayweather a rendu visite à Trump après son élection à la Maison Blanche en 2016 et aurait défendu les commentaires infâmes du républicain sur les femmes qui ont été filmés.

Après avoir été cité comme créditant Trump de « réalité » et disant aux gens qu’ils auraient dû voter contre lui s’ils n’avaient pas voulu qu’il soit élu, Mayweather a ensuite semblé prendre ses distances avec le chef de l’État lorsqu’il a été interrogé sur la dispute de Trump avec la NFL au sujet de joueurs agenouillés pour soutenir Black Lives Matter.

« Amis est un mot fort » Mayweather a déclaré à TMZ à l’époque, parlant du fan de sport qui a assisté à sa victoire en 2015 contre Manny Pacquiao avec sa femme, Melania.

« Je connais beaucoup de gens. Je connaissais Barack Obama. Je connais Donald Trump. Je connais beaucoup de gens. Je ne veux pas de mon nom dans aucune connerie. Je suis hors de cause. »