Il a été annoncé mercredi que le multiple champion du monde à trois poids du cercle carré affrontera Brittany Elkin le 10 juin.

La date marquera les débuts de Shields dans la promotion de la PFL, et alors qu’Elkin enregistre actuellement un record de 3-6 MMA, ‘T-Rex’ est accusé d’avoir reçu un atterrissage en douceur dans un sport brutal par les organisateurs.

Comme on pouvait le prévoir, les critiques du natif de Flint, au Michigan, ont rapidement profité des médias sociaux et se sont moqués de cette décision.

«3-6? Lol» a interrogé l’un, tandis qu’un autre a fait remarquer que l’adversaire de Shields « n’a pas gagné un combat depuis cinq ans ».

« Boucliers [is] pour une raclée, « il a été dit ailleurs, comme un esprit négatif similaire avait prédit qu’elle le ferait « s’effondre après deux ou trois coups de pied dans les jambes » quel que soit le niveau de son premier ennemi.

Ailleurs, les défenseurs de Shields se sont moqués des haters et de leur manque de contexte alors qu’elle entre dans la mêlée du MMA dans les rangs de 155 livres.

« Les gens veulent toujours voir des combattants 0-0 affronter d’autres combattants inexpérimentés pour une raison quelconque », a fait remarquer le journaliste Aaron Bronsteter.

« Avoir Shields face à quelqu’un qui a déjà été là-bas et qui a affronté une bonne concurrence est précieux.

Qu’est-ce que tu veux qu’elle combatte quelqu’un avec un record de 12 et 1, sors d’ici – Charley (@therobotburrows) 14 avril 2021

« Quoi, tu veux qu’elle se batte contre quelqu’un avec un record de 12 et 1? » il a également été demandé.

« Sors d’ici. »

« 3-6 contre 0-0 ne me semble pas ridicule … » dit un spectateur en accord.

« Les fans de MMA se moquent des boxeurs pour ne jamais vouloir entrer dans l’octogone et ensuite quand un boxeur olympique déteste. En espérant qu’elle remporte la victoire » est venu un bon souhait.

C’est mon objectif principal! Le 10 juin, il est temps d’entrer dans la cage et de mettre mon travail à l’épreuve! https://t.co/jXHrVKMBKs – Boucliers Claressa Gwoat (@Claressashields) 14 avril 2021

Plus tard, confirmant l’annonce elle-même, Shields a écrit que le combat est maintenant « son objectif principal » et que c’est « il est temps d’entrer dans la cage et de mettre mon travail acharné à l’épreuve ».

Hier, elle a également fait remarquer qu’elle avait « combattu pour l’héritage de la boxe assez longtemps » tandis que « prêt à gagner de l’argent réel ».

« Boxe, holla à moi quand l’argent est juste, » Shields a signé.