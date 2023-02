Box-office outre-mer de Pathaan : le film de Shah Rukh Khan croise les premières collections du lundi du RRR de SS Rajamouli aux États-Unis ; la prochaine étape est la somme à vie de Padmavaat

Pathaan de Shah Rukh Khan est imparable au box-office. Le film a rapporté Rs 20 crores plus lors de son premier lundi en Inde. C’est un exploit inouï ces derniers temps par un film de Bollywood. Le film de Siddharth Anand a franchi la barre des Rs 600 crores dans le monde. De nombreux experts du commerce estiment qu’il traversera la durée de vie de Baahubali 2 (hindi), soit Rs 512 crores. Mais le facteur de surprise est la performance de Pathaan sur les marchés internationaux. C’est l’un des cinq meilleurs films au monde avec Avatar 2: The Way Of Water, Plane, The Wandering Earth 2 et Full River Red. Les deux derniers films mentionnés viennent de Chine mais ont pris d’assaut le box-office.

De nombreux Occidentaux qui ont regardé Pathaan l’ont trouvé aussi captivant que Top Gun : Maverick et la série MI. C’est un énorme compliment. Entre-temps, Pathaan a gagné plus de 600 000 USD aux États-Unis dès son premier lundi. Il a déjà battu RRR.

#Pathaan bat TOUS LES RECORDS à l’étranger avec 28,75 millions de dollars 1er film à faire 1 million de dollars en Arabie saoudite, 1er film à faire 1 million de dollars en Nouvelle-Zélande 1er lundi en Amérique du Nord : #RRR était de 472 000 $ #Pathaan est de 600 000 $ + RRR toutes les langues#Pathaan UNIQUEMENT version hindi PATHAAN 600 CRORES DANS LE MONDE pic.twitter.com/m3E5fVMaip Shaqua 07 (@SA_shad07) 1 février 2023

Il reste à voir s’il bat les collections à vie de RRR. SS Rajamouli est le cinéaste indien le plus populaire en Occident après des succès comme Baahubali et RRR. Naatu Naatu est également en lice pour les Oscars dans la catégorie Meilleure chanson originale. Shah Rukh Khan a conquis les cœurs avec son discours lors de la rencontre médiatique de Pathaan organisée lundi.